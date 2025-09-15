BURKINA-REVUE-PRESSE

Burkina : Remise d’engins à Faso Mêbo et visite au centre de Baporo meublent la Une des quotidiens

Ouagadougou, 15 sept. 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce lundi reviennent sur la visite du ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié au centre pénitentiaire de Baporo, la coupe AJSB et la remise d’engins à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Initiative présidentielle Faso Mêbo : Plus de 700 engins pour renforcer le parc », titre le doyen des quotidiens L’Observateur Paalga à sa Une.

Le journal parle de la remise de 764 engins de diverses catégories au coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Il indique que ces engins sont destinés aux brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

Quant au quotidien Le Pays, on peut lire sur sa manchette : « Remise d’engins à l’initiative présidentielle Faso Mêbo : Le chef de l’Etat insiste sur l’implication des populations dans la réalisation des infrastructures ».

Il dit que le Président du Faso a invité les gouverneurs de région qui accueilleront les brigades de Faso Mêbo à expliquer suffisamment sa vision aux populations à la base et à les amener à s’impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour réaliser les infrastructures.

Le journal privé poursuit que le chef de l’Etat a également missionné le ministre en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, d’accompagner les brigades Faso Mêbo, à travers l’expertise des techniciens, des ingénieurs et des directeurs régionaux.

Dans un autre registre, L’Observateur Paalga rend compte de la visite du ministère en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié, au centre pénitentiaire agricole de Baporo.

A sa Une : « Centre pénitentiaire agricole de Baporo : Une production de plus de 200 tonnes attendue », le journal ajoute que 130 ha ont été emblavés par les détenus pour la campagne agricole 2025-2026.

Le Pays ajoute que le ministre Sombié a promis la dotation d’associations des femmes, des décortiqueuses et dit que son département a instruit la SONAGESS à racheter les productions qui seront vendues afin d’éviter la spéculation et l’exportation de nos vivres.

Le journal édité à Bobo-Dioulasso, L’Express du Faso, titre à sa Une : « ENAFA de Matourkou : Le mil chinois en expérimentation ».

Selon lui, le directeur général de l’ENAFA de Matourkou, Dr Issa Wonni, a visité des parcelles d’expérimentation de la culture du mil.

L’objectif est d’appréhender les paramètres de production du mil chinois et en perspective, il est envisagé la reconduction de l’essai en saison sèche aux abords du barrage de l’ENAFA pour suivre l’évolution des plants durant cette période.

Autre sujet, L’Observateur Paalga fait voir à sa Une, « Hugues Fabrice Zango : L’adieu aux stades ».

Le doyen des quotidiens privés Burkinabè raconte que le triple sauteur Burkinabè Hugues Fabrice Zango a annoncé qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue des championnats du monde d’athlétisme de Tokyo.

Le journal Le Pays, revient sur la finale de la Super coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), disputée à Bobo-Dioulasso.

Il ressort que c’est Rahimo FC, qui est vainqueur de la 32e édition de la super coupe et empoche en plus du trophée, des médailles, des gadgets et une enveloppe de 5 millions de F CFA.

