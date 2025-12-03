Burkina-Revue-Presse

Burkina : Régulation des communications électroniques et Guinness Record à la Une des parutions du jour

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB) – La régulation des communications électroniques et la tentative de Guinness Record de la cheffe cuisinière, Djeneba Banao à la Maison du Peuple sont les sujets les plus traités par les quotidiens de ce mercredi.

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, titre : « Communications électroniques : les bonnes nouvelles venues de l’ARCEP ».

Le journal rapporte les décisions majeures prises par l’Autorité de régulation pour garantir des services de communication électronique plus justes et équitables.

Il cite, entre autres mesures, la possibilité d’utiliser les bonus pour appeler ou envoyer des messages vers tous les réseaux, le rallongement de la validité du compte principal qui passe de 90 à 180 jours à compter de la dernière recharge, le respect strict de la durée de validité des offres, ainsi qu’une durée minimale d’un mois pour les forfaits data de 1 Go souscrits par les utilisateurs de l’internet mobile.

Le journal Le Pays précise que ces mesures entreront en vigueur le 10 décembre prochain et que les contrevenants s’exposent à des sanctions, notamment le paiement de pénalités.

Pour sa part, le quotidien d’État Sidwaya rapporte les propos du secrétaire exécutif de l’ARCEP, Wendlassida Patrice Compaoré : « Ces mesures, matérialisées par la décision n°2023-0024/ARCEP/CR du 13 juin 2023, n’ont pas été accueillies avec enthousiasme par tous les acteurs. Les opérateurs ont choisi de recourir au juge pour obtenir leur annulation, ce qui est leur droit absolu. Mais heureusement, a indiqué M. Compaoré, la justice a tranché sans ambiguïté et confirmé la légalité de la décision prise par l’ARCEP».

Le Guinness Record également évoqué dans les parutions du jour

L’Observateur Paalga indique, à ce propos, que la cheffe Djeneba Banao a décidé de relever le défi de cuisiner pendant 12 jours non-stop à la Maison du Peuple.

Le confrère précise que durant ce marathon culinaire, l’accent sera mis sur les mets locaux issus de toutes les ethnies du Burkina Faso, notamment le babenda, le zamnin, le gonré, le djôdjô, le boussantouba, le gnon, le saramèri, etc.

Le journal souligne également que Mme Banao a expliqué qu’elle préparera 1000 plats par jour pendant 12 jours, soit un total de 12 000 plats.

Agence d’information du Burkina

BAK/ata