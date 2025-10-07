Burkina- Ministère-Communication-Forum-Partenaire

Burkina/Réformes du département de la communication : Le ministre rencontre les partenaires pour réfléchir sur les défis

Ouagadougou, 7 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présidé mardi, une rencontre d’échanges entre le ministère et ses partenaires techniques et financiers, permettant de renforcer les liens de coopération et de réfléchir sur les défis à relever pour l’opérationnalisation des réformes et des projets structurants du Ministère.

« Au cours de ce forum, nous vous présenterons un portefeuille de projets stratégiques et structurants issus d’une vision claire et d’un engagement politique fort dans les domaines suivants : la réhabilitation et la construction d’infrastructures des secteurs de la communication, de la culture et du tourisme, le soutien à l’économie créative et aux industries culturelles, la modernisation de la communication publique et des médias, la promotion d’un tourisme responsable, communautaire et innovant », a déclaré le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon le ministre ce plaidoyer de son département s’inscrit dans une dynamique d’appel à un investissement stratégique et transformateur dans les secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

En effet, les projets prioritaires du catalogue projets du Ministère qui ont besoin d’investissement sont, entre autres, la construction d’infrastructures touristiques et de loisirs à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Samandéni et dans bien d’autres localités du pays, la construction d’infrastructures de production et de diffusion artistique, la mise en place d’incubateurs, de centres de formation chorégraphique, d’académies de formation à l’utilisation des instruments traditionnels, des projets de production cinématographique et audiovisuel à grande échelle, la construction d’espaces culturels, etc.

« À ce titre, nous recherchons des partenariats solides, cohérents et durables. Cela implique un appui technique et financier ciblé et impactant, un accompagnement en renforcement des capacités infrastructurelles et technologiques, un dialogue continu pour l’harmonisation des interventions, une approche multi-acteurs pour une meilleure synergie d’action », a indiqué le chef de département ministériel.

Au cours des échanges, le ministère et les partenaires techniques et financiers ont menés des échanges francs et constructifs afin de trouver des solutions innovantes pour le secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

Agence d’Information du Burkina

