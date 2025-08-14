Burkina/Recyclage des objets plastiques : protéger l’environnement et sortir de la pauvreté

La collecte et la gestion des déchets plastiques s’imposent aujourd’hui comme un enjeu majeur pour la protection de l’environnement. Bien qu’ils soient issus de l’activité humaine, ces déchets représentent une menace croissante pour les écosystèmes et la santé publique. Le recyclage, en particulier, apparaît comme une solution efficace pour réduire la pollution, préserver les ressources naturelles et protéger la faune. Un défi qui interpelle autant les autorités que les citoyens. En attendant, à la périphérie nord de Ouagadougou, de modestes femmes tirent leur pitance quotidienne du tri de ces déchets, avant leur transformation en objets utilitaires tels que des chaises, des seaux ou des plats.

« Deux femmes en pleine collecte et tri de déchets plastiques dans un entrepôt spécialisé « , Ouagadougou 18 février 2025/AIB/ Boukaré OUEDRAOGO.

…………………………………………

Burkina/plastic waste recycling: protect environment and fighting poverty

Collecting and managing plastic waste has become a major challenge for protecting environment. Even though this waste comes from human activity, it now represent a serious threat to ecosystems and public health. Recycling is seen as an effective solution to reduce pollution, save natural resources, and protect animals. It’s a challenge for government and the people.

‎

‎Meanwhile, on the northern outskirts of Ouagadougou, humble women earn their daily living by sorting plastic waste before it is transformed into useful items like chairs, buckets, or plates.

‎Two women collecting and sorting plastic waste in a recycling warehouse, Ouagadougou, February 18, 2025 / AIB / Boukaré OUEDRAOGO

‎