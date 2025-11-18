Burkina-Revue-Presse

Burkina : Recrutement d’enseignants hospitalo-universitaires, discours du ministre de l’environnement à la COP3, à la Une des quotidiens burkinabè

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Les quotidiens de ce mardi, traitent de la construction du nouveau siège social de la SONATUR, du discours du ministre de l’environnement à la COP3 et le recrutement de 208 enseignants hospitalo-universitaires.

« Mise en œuvre du Plan 1000×5 : Le gouvernement lance le recrutement de 208 enseignants hospitalo-universitaires », titre à sa Une le quotidien d’Etat Sidwaya.

Selon le journal, le recrutement des enseignants hospitalo-universitaires entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan 1000×5 de l’initiative présidentielle pour la santé au titre de l’année 2025.

Le quotidien privé L’Observateur Paalga précise que Le ministre en chargé de la santé, Dr Robert Kargougou, et son homologue de l’enseignement supérieur, Pr Adjima Thombiano, se sont entretenus, lundi 17 novembre 2025 à Ouagadougou, avec les jurys chargés du recrutement des hospitalo-universitaires.

Selon le journal, Dr Kargougou, a insisté sur le caractère exceptionnel de ce recrutement, une première dans l’histoire récente du pays, ajoutant que cette avancée marque un tournant pour la qualité du système de formation en santé.

Dans un autre registre, Sidwaya, reprend les propos à la COP30 du ministre chargé de l’environnement Roger Baro : « Le Burkina refuse que le devoir de justice climatique devienne un nouvel instrument de domination ».

Selon le quotidien, le ministre chargé de l’environnement a appelé à la 30e Conférence des Parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à Belém au Brasil, à une prise en compte des besoins spéciaux et des circonstances particulières de l’Afrique dans les décisions de la COP 30.

L’Observateur Paalga ajoute que dans une anaphore, M. Barro a porté le message du peuple burkinabè qui fait face aux effets néfastes du changement climatique.

« Nouveau siège social de la SONATUR : La structure prévoit un complexe de 20 étages, le tout dans un hôtel 5 étoiles », titre à sa Une le quotidien privé Le Pays. Selon le quotidien, le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikailou Sidibé, accompagné d’autres membres du gouvernement, a posé la première pierre du siège social de la Société nationale de l’aménagement des terrains urbains (SONATUR). Basé à Ouaga 2000, précise-t-il, c’est tout un complexe immobilier qui sortira de terre dans les mois à venir.

Le ministre Sidibé a rappelé que le programme immobilier dénommée « Zafara Plazza » s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui entendent renforcer la construction de logements tout en modernisant les villes du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina