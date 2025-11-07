Burkina : Pr Balima appelle à former les journalistes et communicateurs à la réflexion avant la technicité

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB) – Le Pr Serge Théophile Balima, figure respectée du journalisme au Burkina Faso, a appelé jeudi à éveiller d’abord les capacités d’analyse et de compréhension des journalistes et communicateurs avant de les former au maniement des outils techniques.

« La formation en information et communication doit évoluer. L’enjeu n’est pas seulement la maîtrise des outils, mais la capacité d’analyse, d’adaptation et de compréhension des situations concrètes. Il faut former à la réflexion avant de former à la technique », a déclaré jeudi le Pr Serge Théophile Balima.

L’enseignant-chercheur a ajouté qu’un bon professionnel n’est pas celui qui manie un micro ou une caméra, mais celui qui comprend ce qu’il fait, pourquoi il le fait et pour qui.

Il s’exprimait à l’ouverture d’un colloque qui lui était dédié, en reconnaissance de plus de quatre décennies consacrées à la formation des acteurs des médias.

« Aujourd’hui, les contenus pédagogiques doivent viser à former des individus capables de penser le lien entre information, société et culture. L’enseignant ne doit pas être un simple technicien transmettant un savoir, mais un formateur de conscience, un éveilleur d’esprit », a estimé le Pr Balima.

De son avis, les métiers de l’information et de la communication doivent rester des métiers de responsabilité morale, éthique et sociale.

Le Pr Balima a assuré qu’on devient journaliste ou communicateur au contact du réel, dans l’épreuve et dans la confrontation avec la vérité.

Pour sa « dernière leçon », il a invité ses collègues et étudiants à être non seulement des transmetteurs de messages, mais aussi des consciences vigilantes.

Agence d’Information du Burkina

