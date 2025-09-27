Burkina/Police : La 42e promotion de l’ENP offre des bourses d’études aux enfants de ses promotionnaires tombés au front

Ouagadougou, 27 sept. 2025 (AIB)-La 42e promotion de l’École nationale de Police (ENP) a offert, samedi au sein de l’établissement, des bourses d’études, des vivres et des kits scolaires aux enfants de ses membres tombés au front, afin d’alléger les charges des familles et d’encourager les enfants à poursuivre leur scolarité.

Le don est constitué de vivres, de bourses d’études d’une valeur de 50 000 FCFA chacune, et de kits scolaires complets, adaptés à chaque niveau concerné.

« Ces dons expriment notre volonté de contribuer, selon nos moyens, à alléger un tant soit peu vos charges et à encourager nos enfants à poursuivre le chemin de l’école, avec courage et détermination », a indiqué le président du comité d’organisation, le commissaire principal de police Boureima Sawadogo.

Selon lui, face à la dure réalité que vit le pays depuis 2015, la 42e promotion a jugé nécessaire de se serrer les coudes, non seulement sur le théâtre des opérations, mais aussi en pensant aux familles de leurs regrettés promotionnaires.

« C’est ainsi que, chaque année, la promotion fait des cotisations pour apporter, un tant soit peu, un petit sourire à nos enfants qui vont à l’école », a-t-il ajouté.

Cette journée caritative vise également à illustrer la résilience du peuple burkinabè face aux épreuves.

« Il est bien vrai que c’est dur, mais il est possible de vivre utile au Burkina, de vivre pour l’autre en apportant sa modeste contribution », a-t-il expliqué.

Pour le directeur général de l’ENP et parrain de l’événement, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belém, cette cérémonie n’est pas un simple geste, mais porte un message fort : celui de la solidarité, de la reconnaissance et de l’espérance.

« Le Burkina Faso traverse un contexte difficile où les forces de défense et de sécurité, en particulier la Police nationale, se sacrifient, parfois au prix de leur vie, pour protéger les populations et défendre la République.

Soutenir les enfants des policiers disparus, c’est reconnaître la valeur de l’engagement de leurs parents et leur dire que leurs efforts ne sont pas vains », a-t-il souligné.

S’adressant aux bénéficiaires, le commissaire divisionnaire a exhorté :

« Vous êtes l’avenir de ce pays. Le savoir que vous acquerrez aujourd’hui sera l’arme la plus puissante pour relever les défis de demain. Travaillez avec sérieux, cultivez la discipline, l’amour du prochain et l’attachement à la patrie. »

La 42e promotion regroupe des agents de la police nationale, de la police municipale et des gardes de sécurité pénitentiaire.

La représentante des bénéficiaires, Grâce Zongo, a remercié les donateurs pour les cahiers, stylos, sacs, bourses scolaires et vivres reçus.

« Pour vous, c’est peut-être un acte anodin, mais pour nous, c’est très important. Nous prenons l’engagement de travailler à l’école pour réussir dans la vie et pouvoir aider d’autres personnes », a-t-elle promis.

La cérémonie a été ponctuée de conseils à l’endroit des veuves et des orphelins, de prestations d’artistes, d’une plantation d’arbres et d’un repas communautaire.

La 8e édition de la Journée caritative de la 42e promotion de l’ENP s’est tenue sous le thème :

« Une famille, un engagement : la 42e promotion de l’École nationale de Police auprès des orphelins ».

Agence d’information du Burkina

DNK/ata