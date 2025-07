Burkina-Police-Judiciaire-Démantèlement-Réseaux-Délinquants

Burkina/Criminalité : La police démantèle trois réseaux et saisit des vélomoteurs et plus de sept millions

La police judiciaire du Centre a annoncé mardi, avoir démantelé deux groupes de délinquants spécialisés dans les agressions à main armées et un distributeur de faux billets et a présenté leur butins composés de cinq motos, de 10 millions 530 mille FCFA de billets de banque contrefaits et de 7 millions 506 mille FCFA de billets autorisés.

Selon le chef de service régional de police judiciaire du Centre, le Commissaire principal de Police, Josué Zabsonré, le premier groupe composé de trois délinquants opéraient, cagoulés et armés de pistolets automatiques dans quartiers Karpala, Ragnongo, Wamtenga et Balkuy. Les vélomoteurs volés étaient convoyés au Ghana et les téléphones recelés au marché de Zabr’Daaga.

Le deuxième groupe constitué de sept malfrats dont quatre en cavale opéraient avec des armes à feu et des machettes.

Ils ciblaient les personnes possédant de forte somme d’argent ou celles se déplaçant avec les engins de grandes valeurs dans la ville de Ouagadougou et environnant où ils ont causé la mort de plusieurs personnes.

D’après, le Commissaire principal de Police, Josué Zabsonré, ce groupe qui opérait, depuis plus de 15 ans a causé un préjudice financier de 500 millions FCFA.

Le troisième malfrat, spécialisé dans le faux monnayage avait à sa possession 1307 faux billets et comptait les mettre en circulation dans plusieurs pays de la sous-région, a confié M. Zabsonré.

A entendre, le commissaire principal de police, ces billets composés des 837 coupures de 10 mille francs, 422 coupures de 5 mille et 50 coupures de mille francs, provenaient du Nigeria et du Benin.

Agence d’information du Burkina

ZO/YOS/ata