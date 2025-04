Burkina-Education-Houndé

Burkina : Plusieurs activités prévues pour la commémoration du 80e anniversaire de l’école primaire publique de Houndé, le 26 avril 2025

Ouagadougou, 17 avr. 25 (AIB) – Le comité nationale d’organisation des anciens élèves de Houndé dans la province du Tuy a annoncé, jeudi à Ouagadougou la commémoration du 80e anniversaire de l’école primaire publique « A Gniehoun Hafanki » de Houndé, le 26 Avril 2025.

« Les festivités prévues pour le 26 avril prochain promettent d’être mémorables. La cérémonie officielle sera l’occasion de découvrir une exposition retraçant l’histoire de l’école et d’assister à la présentation des différentes promotions. Nous procéderons également aux baptêmes de nouvelles infrastructures et à la réfection des locaux, symboles de notre engagement pour l’avenir », a annoncé le président du comité national d’organisation, le général Sidiki Daniel Traoré.

Le sport ne sera pas en reste avec l’organisation du tournoi « Coupe Jean Barry » et un cross populaire qui viendront animer cette journée historique. Au-delà de la célébration, c’est tout un héritage que nous nous engageons à préserver. Nous mettrons en place un archivage numérique de notre mémoire collective et renforcerons les liens entre les anciens élèves et ceux actuels, et créant ainsi une chaîne générationnelle solide au service des futures », a ajouté M. Traoré.

Le président du comité national d’organisation, le général Sidiki Daniel Traoré, déclinait jeudi à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse les grandes articulations des festivités de la commémoration du 80e anniversaire de l’école primaire publique « A Gniehoun Hafanki » de Houndé.

Selon lui, cet anniversaire revêt un caractère exceptionnel à plus d’un titre. Tout d’abord, il s’inscrit dans la continuité du 50e anniversaire célébré en 1994, où ils ont rendu un vibrant hommage à, Monsieur Daogo Mathias SORGHO, premier directeur de l’établissement de 1943 à 1950, ancien président de l’Assemblée territoriale, ancien ministre et ancien ambassadeur.

Pour cette année, « nous mettrons particulièrement à l’honneur l’inspecteur Jean BARRY, cette autre illustre personnalité dont le dévouement a marqué l’histoire de notre école et de la ville de HOUNDE », a affirmé M. Traoré.

De son avis, les initiatives de cette commémoration s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, l’objectif etant de voir améliorer, de façon rapide et significative, les conditions de l’éducation dans son ensemble dans la province du Tuy.

En rappel, l’école primaire publique « A GNIEHOUN HAFANKI » de Houndé dans la province du Tuy fut créée en 1943.

Agence d’information du Burkina

