Burkina : Plus de 600 hectares de basfonds réalisés dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole

Ouagadougou, 19 mai 2025 (AIB)-Le Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA) dans sa mise en œuvre a aménagé 687 hectares de basfonds dans 3 régions du Burkina Faso, d’un coût global de 3,48 milliards de FCFA, a indiqué lundi, le secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture, Gaoussou Sanon.

« Le projet a réalisé 234 hectares de basfonds dans la région des Hauts-Bassins, 257 hectares de basfonds dans les Cascades et 216 hectares de basfonds dans la Boucle du Mouhoun », a déclaré le lundi 19 mai 2025, le secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture Gaoussou Sanon.

Selon lui, le projet a réalisé des périmètres irrigués et a financé 1286 microprojets pour plus 3 milliards 600 millions FCFA et des 362 sous-projets pour un montant de plus de 17 milliards FCFA.

« En termes d’accompagnement, le PReCA a financé 526 personnes déplacées internes à hauteur de 602 millions 537 milles 497 FCFA », a ajouté le Secrétaire général.

M. Sanon, a indiqué qu’outre l’appui financier, le projet a apporté une assistance technique aux promoteurs et renforcé leurs capacités à travers divers formations.

Aujourd’hui, en collaboration avec l’ABNORM, le projet accompagne 84 promoteurs pour la certification de leurs entreprises, a-t-il précisé.

A en croire le SG, toutes ces actions, ont permis d’atteindre un taux de réalisation physique de 74% et financier de 81%.

« Nous sommes très heureux et satisfaits de la mise en œuvre de ce projet qui a connu des difficultés à son démarrage et nous félicitons tous les acteurs ayant contribué à ce résultat », s’est-il-réjoui.

Le secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture s’exprimait à Ouagadougou lors de la 11ème mission d’appui à la mise en œuvre du Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA).

Selon le coordonnateur, Adama Siri, le PReCA a connu une avancée significative sur la mise en œuvre des grands chantiers de travaux notamment les périmètres irriguées de Dourou, Banzon, Seguéré et Sindou et dans la poursuite des travaux des voies de désenclavement des zones de productions.

Il a aussi apprécié la réalisation des infrastructures marchandes en cours d’achèvement qui vont permettre la commercialisation des produits issus des périmètres aménagés.

« Les résultats engrangés donnent de bons espoirs que les objectifs assignés seront atteints », a-t-il exprimé, affirmant que les indicateurs du projet parlent d’eux-mêmes.

Le coordonnateur a par ailleurs a annoncé le début de la réception des grands chantiers, notamment les périmètres irrigués pour juin 2025.

Pour l’après projet, les acteurs lors des travaux de cette 11ème mission vont proposer une feuille de route et formuler des recommandations afin de permettre au ministère en charge de l’Agriculture de prendre la main.

Il faut préciser que le Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA), intervient dans la région des Haut-Bassins, les Cascades, la région du Nord et de la Boucle du Mouhoun et à travers le financement des microprojets et les sous-projets sur toute l’entendue du territoire national.

Lancé en 2020, le PReCA prendra fin le 30 novembre 2025. Il bénéficie du financement de la banque mondiale.

Agence d’information du Burkina

