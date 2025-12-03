Burkina : Plus de 100 Volontaires outillés sur les mesures de sécurité en situation d’urgence

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB) – Le Directeur général du Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), Djourmité Nestor Noufé a procédé, le mercredi 3 décembre à Ouagadougou, a l’ouverture d’une séance de formation en secourisme et en sécurité en situation d’urgence au profit des volontaires, en marge de la Journée internationale des volontaires (JIV).

Cette formation a réuni plus de 100 volontaires venus de toutes les régions du Burkina Faso. Elle vise à doter les participants des outils pratiques et de réflexes indispensables afin qu’ils puissent continuer à servir efficacement et en toute sécurité.

Pour le Directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, le Burkina Faso se retrouve dans un contexte marqué par de multiples défis sécuritaires, sociaux et humanitaires, et savoir porter assistance, « c’est sauver une vie ou agir efficacement en situation d’urgence ».

Pour lui, en initiant cette formation, « c’est permettre aux volontaires d’avoir des outils pratiques et de réflexes indispensables afin d’agir efficacement et en toute sécurité ».

Il a, par ailleurs, invité les participants à être attentif et de profiter pleinement de cette formation.

A noter que cette séance de formation est assurée par la Croix-Rouge.

En rappel, l’édition 2025 de la JIV est placée sous le haut patronage du Premier Ministre, son Excellence Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et se tiendra du 03 au 05 décembre 2025 à Ouagadougou sous le thème :« la Révolution Progressiste Populaire : rôle et contribution des volontaires ».

Agence d’information du Burkina

Red-dnk