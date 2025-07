Vallée de Samandéni : Un pôle économique en construction

Burkina/PDIS : Le nouveau Coordonnateur Ibrahim BELEM amorce une dynamique de transformation de la vallée de Samendeni en levier de développement

Bobo-Dioulasso, 17 juin 2025 (AIB)-L’Unité de Coordination du Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS), avec l’arrivée d’un nouveau coordonnateur, Ibrahim BELEM, intensifie ses efforts pour valoriser l’un des pôles économiques les plus prometteurs du Burkina Faso. Après la mise en service du barrage d’une capacité de 1 milliard 50 millions de mètres cubes d’eau et d’une mini centrale hydroélectrique de 2,74 mégawatts, le cap est désormais mis sur le tourisme, l’agro-industrie et les aménagements hydroagricoles.

Le barrage, inauguré en 2019, offre un plan d’eau couvre 150 km² avec un fort potentiel de développement socio-économique.

Seydou OUATTARA, responsable technique du PDIS, souligne que l’ouvrage ne se limite pas à l’électricité : il soutient la pêche, la pisciculture et bien d’autres activités porteuses.

Dans ce domaine, Jean Bernard KORBEOGO, pisciculteur et membre de la coopérative des promoteurs piscicoles du Houet, témoigne : « Au départ, ce n’était pas évident, mais aujourd’hui chacun récolte plus d’une tonne de tilapias. C’est une vraie opportunité pour nous. »

Sur le plan social, Cédric Jonathan KI, chef du service environnemental et social, rappelle que plusieurs infrastructures ont été réalisées dans le cadre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). Il s’est agi de quatre (04) centres de santé et de promotion sociale (CSPS), sept (07) systèmes d’adduction d’eau potable (AEPS), trente-huit (38) forages équipés de pompes à motricité humaine et six (06) pistes rurales ont été réalisés au profit des populations affectées.

Deux (02) chantiers majeurs ont été annoncé par le coordonnateur pour cette année 2025. Il s’agit de :

la mise en œuvre d’une zone agro-industrielle à Bama, avec 100 hectares déjà sécurisés et 466 en cours de mobilisation grâce à l’appui du Bureau National des Grands Projets du Burkina ; et le lancement d’un projet touristique pilote sur les sites du barrage, où 11 promoteurs ont entamé des travaux de construction de restaurants et de loisirs. Pour un développement réel de la composante « Tourisme et hôtellerie », une étude est en cours pour évaluer le plein potentiel touristique du site.

En parallèle, 1 500 hectares sont en cours d’aménagement hydroagricole, avec des études avancées pour 5 000 hectares et une extension prévue sur 10 000 hectares. L’objectif est de soutenir l’agrobusiness et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale.

Toutefois, le financement reste un défi. Le PDIS, aujourd’hui financé par l’État, envisage un changement de statut pour attirer davantage de partenaires et mobiliser 1 098 milliards de Francs CFA nécessaires à la valorisation complète de la vallée.

A noter que la valorisation de la vallée de Samendéni est un vaste projet de développement économique pour l’ensemble du Burkina Faso en général et pour les régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun en particulier.

Son effectivité passe par la mise en œuvre intégrale de toutes les composantes du programme. Une opérationnalisation qui ne sera possible que si l’ensemble des acteurs s’accordent pour soutenir la coordination du programme dans sa nouvelle stratégie de mobilisation de ressources.

Agence d’Information du Burkina

ZO/bo/ata