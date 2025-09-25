Burkina-Tourisme-SITHO 2025-Lancement

Burkina : Ouverture de la 15e édition du SITHO, avec le tourisme comme levier d’intégration des peuples sahéliens

Ouagadougou, 25 sept. 2025(AIB) – Le ministre d’État, en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, représentant le Premier ministre, a lancé jeudi à Ouagadougou la 15e édition du Salon international du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), avec pour objectif de faire du tourisme un facteur d’intégration des peuples du Sahel.

C’est parti pour le 15e Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), prévue du 25 au 28 septembre 2025 dans la capitale burkinabè sur le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel».

Le discours du Premier ministre a été lu par le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

« Nous traversons certes une période assez difficile pour l’ensemble des acteurs du développement de notre pays. Cependant, la tenue de ce salon est en soi un acte de souveraineté et de résilience. Elle envoie un signal fort à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières : le Burkina Faso reste debout, créatif et ouvert au monde », affirme le chef du gouvernement dans son discours.

Selon M. Ouédraogo, les Etats du sahel ont choisi la culture et le tourisme pour bâtir les fondations de l’espace de la ‘’Confédération’’, car c’est par l’affirmation de « notre identité culturelle et de notre authenticité que l’on peut conquérir le monde et apporter notre contribution à la construction d’un monde plus juste ».

Il soutient que les peuples sahéliens partagent des liens et que le tourisme constitue un puissant vecteur d’unité, capable de dépasser les frontières artificielles, d’encourager le dialogue interculturel et de bâtir des ponts de compréhension et de solidarité.

Il a invité les populations à « redécouvrir leur propre pays, s’émerveiller de ses trésors afin de devenir les premiers ambassadeurs de leur patrimoine, à travers le SITHO.

Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux de cette édition du SITHO ont honoré leurs statuts par une forte délégation.

Pour la ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Niger, représentant les invités spéciaux, Guichen Aghaichata Atta, le SITHO est plus qu’un cadre de promotion touristique mais un véritable carrefour d’échange de rapprochement, de compréhension mutuelle et de construction d’une identité commune.

Le rendez-vous culturel et touristique constitue une opportunité de donner corps au projet commun de refondation et de souveraineté que partagent les pays de l’AES à savoir le Burkina Faso, le Mali et Niger, a-t-elle ajouté.

De son côté, le Ghana, pays invité d’honneur, a exprimé sa fierté de prendre part à ce festival du tourisme et de la culture et a assuré qu’il participera pleinement tout en apportant une contribution notable à l’ensemble des activités prévues.

« Cette activité doit permettre de mieux présenter nos nations, notre patrimoine culturel, notre histoire, premièrement à nous-mêmes dans la région du Sahel, dans l’Afrique de l’Ouest et par extension dans le monde », a indiqué le directeur de cabinet du ministre du tourisme du Ghana, Joseph K. Amoah.

La 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hotellerie de Ouagadougou (SITHO), se tient du 25 au 28 septembre 2025 dans la capitale burkinabè sous le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », avec le Nakambé comme région invitée d’honneur.

Agence d’information du Burkina

YOS/dkn/wis