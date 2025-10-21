Burkina-Jeunesse-Forum-Intégration

Burkina : Ouagadougou accueille la 3e édition du Forum international de la jeunesse africaine (FIJAO 2025)

Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB) – L’Association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA) a annoncé mardi l’organisation de la 3e édition du Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou (FIJAO 2025), prévue pour le 24 octobre prochain à la salle de conférence de Ouaga 2022, autour du thème : « Jeunesse africaine et souveraineté économique : innover, entreprendre et bâtir l’Afrique de demain ».

Selon le secrétaire général de l’APIA, Mohamed Démé, ce forum constitue une plateforme de rencontre, d’échanges et d’action rassemblant des jeunes leaders, entrepreneurs, innovateurs, décideurs publics, acteurs économiques et partenaires au développement venus du Burkina Faso et de plusieurs pays africains.

Pour M. Démé, le FIJAO 2025 vise à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes, à favoriser la création d’emplois et l’inclusion économique, tout en promouvant des solutions locales et durables au service de la souveraineté africaine.

« Le FIJAO est plus qu’un événement, c’est un mouvement de jeunesse au service de l’Afrique de demain », a-t-il déclaré, soulignant que « la jeunesse africaine détient les clés de la transformation du continent à travers l’audace d’innover, la volonté d’entreprendre et l’engagement citoyen ».

Au programme de cette 3e édition figurent des panels d’experts, des ateliers pratiques, des rencontres d’affaires et des partages d’expériences. Ces activités visent à stimuler la créativité, à renforcer les partenariats et à impulser des initiatives concrètes en faveur d’un développement durable et inclusif.

L’APIA attend la participation de représentants d’au moins 28 pays africains à ce grand rendez-vous de la jeunesse.

Créée en 2018, l’Association pour la promotion de l’intégration africaine est implantée dans cinq pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et France). Elle œuvre pour une jeunesse africaine solidaire, responsable, citoyenne et actrice du développement durable.

Agence d’information du Burkina

