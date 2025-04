Burkina-AES-Médias-Radio

Burkina : Ouagadougou abritera bientôt la radio de l’AES qui émettra 24h/24

Ouagadougou, 23 avril 2025 (AIB) – La radio de l’Alliance des États du Sahel (AES) aura une station principale à Ouagadougou, avec des stations relais à Bamako et à Niamey. Elle émettra en continu 24h/24, avec une grille de programmes riche et variée tenant compte des langues nationales des trois États membres de l’AES, a appris l’AIB.

À l’issue de l’atelier de validation réunissant des experts burkinabè, maliens et nigériens sur le « projet de création de la radio de l’Alliance des États du Sahel », le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, a déclaré que la station principale sera basée à Ouagadougou, avec des relais à Bamako et à Niamey.

Il a précisé que la radio diffusera en continu, 24h/24, avec une programmation variée prenant en compte les réalités culturelles et linguistiques des trois pays membres.

Le ministre s’exprimait ce mercredi 23 avril 2025 à Ouagadougou, à la clôture de l’atelier dédié à la validation du projet, entamé la veille.

Il a souligné qu’à travers ce média, plusieurs enjeux cruciaux seront abordés : l’accès à l’information, la lutte contre le terrorisme, la désinformation, la mésinformation et la malinformation, ainsi que la promotion des cultures locales et la sensibilisation des populations sur des questions vitales et de développement.

« La Radio de l’AES sera un vecteur de changement, un espace de dialogue où chaque citoyen pourra s’exprimer librement et participer activement à la vie de la communauté », a-t-il déclaré.

Le ministre Ouédraogo a invité les populations à faire de cette radio « un modèle de réussite qui inspirera d’autres initiatives à travers notre région ».

La directrice de la communication au ministère nigérien en charge de la Communication, Chaoulani Safiatou Djingarey, a précisé que les travaux de l’atelier ont porté essentiellement sur trois axes : le déploiement de la radio, la signature des conventions, et les aspects techniques.

Les experts ont par ailleurs recommandé que les trois pays soient alignés techniquement avant la date de lancement officiel de la radio de l’AES. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de signer des conventions entre certaines structures étatiques et de procéder à une mise à niveau des équipements techniques dans les trois pays.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos/ata