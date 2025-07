Burkina/Orientation : Les nouveaux bacheliers outillés pour un choix éclairé des filières de formation

Ouagadougou, 15 juillet 2025 (AIB) – La 10e édition de la Semaine de l’Information et de l’Orientation (SIO) se tient du 14 au 19 juillet 2025 sur le site du SIAO, où 15 000 visiteurs, dont les nouveaux bacheliers, sont outillés pour faire des choix éclairés de filières de formation dans les universités publiques et privées.

Ouverte ce mardi 15 juillet, la 10e édition de la SIO se déroule sous le thème :

« Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous : repenser l’orientation universitaire pour une employabilité durable. »

La cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, a donné le ton d’une semaine d’échanges entre les nouveaux bacheliers et les acteurs de l’enseignement supérieur. 85 universités et instituts supérieurs de formation, publics et privés, y présentent leurs offres de formation aux 15 000 visiteurs attendus.

Organisée par la Direction générale du conseil à l’orientation universitaire et des bourses, cette cérémonie constitue un cadre de discussion et d’information destiné à aider les nouveaux bacheliers dans leurs choix de carrière.

« Cette 10e édition de la SIO est une SIO de maturité, qui intervient dans un contexte où tous les systèmes éducatifs sont en pleine réforme, depuis le primaire jusqu’au niveau supérieur. Elle coïncide également avec la mise en œuvre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité, ce qui justifie notre engagement dans cette dynamique », a affirmé le ministre.

Le programme de la SIO comprend diverses communications portant sur les bourses d’études, tant à l’international qu’au niveau national ; les services sociaux offerts par le Centre national des œuvres universitaires ;

le processus d’orientation sur la plateforme Campus Faso, etc.

« Au niveau de l’enseignement supérieur, nous sommes dans un contexte de redéfinition des offres de formation, notamment dans les universités publiques et les écoles. Cette réforme repose essentiellement sur la définition et le choix des filières prioritaires », a ajouté le ministre Thiombiano.

« L’objectif général de cette cérémonie est d’offrir aux nouveaux bacheliers, parents et professionnels un espace d’information, d’échange et de conseils afin de les accompagner dans leurs choix d’orientation. Et je crois qu’à l’issue de ces entretiens, chacun d’eux aura la chance de faire un choix de filière réfléchi », a déclaré la directrice générale du conseil à l’orientation universitaire et des bourses, Pr Marie Laure Sougoti/Guissou.

Pr Marie Laure a précisé que les futurs étudiants bénéficieront tout au long de la semaine d’entretiens individuels et en groupe avec des conseillers d’orientation.

Cette cérémonie représente une aubaine pour ces futurs étudiants dans la construction de leur projet de carrière professionnelle.

Agence d’information du Burkina

