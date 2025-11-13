BURKINA-RADIOPROTECTION-AUTORITE-DIRECTEUR-INTERVIEW

Burkina: « Notre mission c’est protéger les citoyens des risques radiologiques », directeur national de l’ARSN

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)- Dans un contexte mondial marqué par la nécessité de renforcer la sécurité radiologique et nucléaire, le directeur national de l’Autorité de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (ARSN), Pr Martial Zoungrana, a accordé un entretien à l’AIB. Il y présente les missions, les réalisations et les défis de l’institution chargée d’assurer la protection des populations, des travailleurs et de l’environnement contre les risques liés aux rayonnements ionisants et non ionisants au Burkina Faso.

« L’ARSN constitue un organisme national dont la mission est de protéger les citoyens, les travailleurs et l’environnement contre les effets dangereux des rayonnements ionisants et non ionisants », a déclaré Pr Zoungrana.

La différence entre rayonnement ionisant et non ionisant réside dans la quantité d’énergie transportée par le rayonnement. Si l’énergie est suffisante pour ioniser la matière, le rayonnement est dit ionisant et dans le cas contraire il est non ionisant.

Selon lui, ces rayonnements proviennent de plusieurs sources et équipements utilisés dans des secteurs d’activités variés tels que la santé (radiographies, scanners, IRM), les mines, les travaux publics, l’agriculture, l’élevage la recherche scientifique ou l’énergie.

« Ces technologies améliorent la vie quotidienne, mais leur utilisation doit être strictement contrôlée car elles peuvent être dangereuses », a-t-il souligné.

Le directeur national a expliqué que les rayonnements ionisants sont des formes d’énergie capables de détruire les cellules humaines et d’entraîner, à court ou à long terme, des maladies comme le cancer ou des troubles génétiques.

Ces rayonnements se retrouvent notamment dans des appareils utilisés dans les hôpitaux, les industries minières ou certains laboratoires.

D’autres rayonnements, dits non-ionisants, sont moins dangereux. Il s’agit, par exemple, des ondes émises par les antennes de téléphonie, la de radio, la de télévision ou certains appareils médicaux comme l’IRM.

« Ils transportent de l’énergie, mais pas assez pour endommager les tissus vivants », a précisé Pr Zoungrana.

Le rôle de l’ARSN, a-t-il ajouté, est de contrôler et de surveiller l’utilisation de tous ces rayonnements afin que leur utilisation soit sécurisée et ne représente aucun danger pour la population ni pour l’environnement.

Les principales missions de l’Autorité comprennent le contrôle et la réglementation, les inspections des installations et pratiques utilisant les rayonnements, la sécurisation des matières radioactives, la surveillance radiologique de l’environnement, le contrôle des produits importés et la formation des opérateurs et des acteurs.

Le directeur national a mis en garde contre les risques liés à l’irradiation accidentelle ou volontaire.

Pour prévenir de tels risques, Pr Zoungrana a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des sources radioactives, de surveiller les niveaux de champs électromagnétiques et de garantir un développement technologique conforme aux standards internationaux.

Il a également précisé que certaines interventions de l’ARSN sont des services payants.

« L’ARSN effectue déjà des mesures sur tout le territoire pour assurer la protection radiologique et la sécurité de la population. Si vous demandez une prestation particulière, par exemple mesurer les ondes électromagnétiques dans votre domicile, c’est un service payant », a-t-il précisé.

Pr Zoungrana a rappelé que toute utilisation d’équipements radiologiques comme les scanners, radiologie, mammographies ou panoramiques dentaires nécessite une autorisation.

« L’usage sans autorisation est interdit par la loi et peut entraîner des sanctions sévères, allant de fortes amendes à des peines de prison, jusqu’à un milliard de francs pour du matériel radioactif », a-t-il averti.

En cas de perte ou de vol d’une source radioactive par un opérateur, le directeur national recommande d’alerter immédiatement les autorités compétentes (ARSN, police, gendarmerie).

« Si l’information est donnée à temps, l’ARSN dispose d’équipements pouvant permettre de rechercher et localiser la source radioactive. Il est essentiel de signaler tout incident rapidement pour protéger la population », a-t-il insisté.

L’ARSN organise régulièrement des journées portes ouvertes et des campagnes de sensibilisation médiatique afin d’informer le public sur ses missions et activités. Ses prochaines journées portes ouvertes sont prévues pour le mois de Décembre 2025 et tout le monde est invité.

Concernant la coopération internationale, Pr Zoungrana a expliqué que l’Autorité collabore étroitement avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), qui définit les règles de sûreté nucléaire et accompagne les pays dans leur mise en œuvre.

« Avec l’accompagnement de l’AIEA, les agents de l’ARSN suivent des formations de courte ou longue durée à l’international pour renforcer leurs compétences et garantir la protection radiologique du Burkina Faso », a-t-il précisé.

Le directeur a conclu en réaffirmant que l’ARSN est une autorité de régulation dédiée à veiller au respect des conditions de sûreté et de sécurité, afin de protéger les citoyens et l’environnement face aux risques radiologiques.

Agence d’information du Burkina

