Burkina/Nord : 6072 candidats à la recherche du Baccalauréat

Ouahigouya, 24 juin 2025, (AIB)- 6072 candidats de la région du Nord sont à l’assaut de leur premier diplôme universitaire, le baccalauréat session de 2025, à l’issue du lancement mardi par le gouverneur Thomas Yampa, des épreuves écrites au centre du Lycée municipal de Ouahigouya, a constaté l’AIB.

Ils sont au total 6072 candidats dont 3110 filles et 2962 garçons à postuler pour le premier diplôme universitaire qui donne accès aux universités et grandes écoles pour la poursuite des études. Le gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa avant l’ouverture du pli contenant la première épreuve écrite de philosophie série A4, a donné des conseils pratiques aux candidats avant de leur souhaiter bonne chance pour un taux de succès de 100%.

Le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nord Drissa Bélem s’est dit confiant et rassuré pour le bon déroulement de cette session dans les 24 jurys des trois provinces (Passoré, Yatenga, Zondoma). 6072 candidats sont en effet inscrits sur l’ensemble du territoire régional et pour des raisons d’effectif non suffisants (211), les candidats du Loroum qui sont pris en charge composent à Ouahigouya.

Les résultats sont attendus dans la soirée du jeudi 03 juillet 2025 à en croire Dr Noël Gabiliga Thiombiano, enseignant chercheur à l’Université Ledéa Bernard Ouédraogo de Ouahigouya par ailleurs président du jury 412.

Le lancement de cet examen s’est fait en présence des responsables et acteurs de la direction régionale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nord (DRESFPT).

Agence d’Information du Burkina

PN/AS/ATA