Nahouri/Pâques 2025 : Les familles Batinan et Dédui retournent aux sources à Tiébélé pour ressouder les liens

Pô, 22 avril 2025 (AIB)- Les familles Batinan et Dédui dans la commune de Tiébélé, ont organisé, les 18, 19 et 20 avril 2025 dans ladite commune, la première édition des retrouvailles en famille, pour promouvoir la cohésion et la solidarité entre les membres de la famille et les voisins, faire connaitre aux enfants leurs origines et leur transmettre les valeurs culturelles Kassena.

La première édition des retrouvailles des familles Batinan et Dédui, les 18, 19, et 20 avril 2025, a connu plusieurs activités telles que la visite de courtoisie aux autorités administratives et familles voisines, le repas communautaire en famille et l’initiation à la préparation des mets locaux.

Les contes et légendes en Kassena avec les grands-mères, la nuit djongo et la visite des sites touristiques, ont également ponctué les 72 heures passées dans la cité aux mille collines.

Le doyen de la famille, Roger Batinan, a souligné que les «Batinan-bia», les descendants de Batinan et Dédui voulaient par cette occasion promouvoir la cohésion et la solidarité entre les membres de la famille et les voisins, faire connaitre aux enfants leurs origines et leur transmettre les valeurs culturelles Kassena.

Il a indiqué que pour ce faire, le mot d’ordre était « Pour la Pâques 2025, tous au village avec femmes et enfants ».

« Nous avons une très grande famille, malheureusement nos enfants ne se connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas le village et nos valeurs culturelles. C’est donc une occasion pour nous de leur permettre de se connaitre entre cousins et de leur transmettre ces valeurs et ressouder nos liens familiaux », a soutenu M. Batinan.

Roger Batinan, a précisé que le jour de la fête, les membres de la famille ont prié pour la paix au Burkina Faso et pour les forces combattantes qui sont sur les théâtres des opérations.

Les enfants ont visité la cour royale de Tiébélé d’où est issue les Batinan-bia et ont rencontré le Trésor humain vivant, la vieille Kayié.

«Cette sortie m’a permis de connaitre ma culture, de rencontrer mes cousins et neveux que je ne connaissais pas avant », a laissé entendre un enfant de 14 ans, Ted Brayan Baniyamon Batinan.

Même son de cloche pour Prisca Adjoubè Dédui, âgée de 24 ans, qui a bien apprécié la chaleur humaine vécue pendant les 72 heures.

« Ce fut très extraordinaire, nous avons été plongés dans les valeurs culturelles Kasséna», a-t-elle ajouté.

Selon Anassong Dédui, âgé de 58 ans, vivant à Tiébélé, c’est la première fois que tous les membres de sa famille se retrouvent à Tiébélé.

Il a souhaité que cette activité soit pérennisée afin de permettre aux enfants de connaitre la culture Kasséna.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Tiébélé, Aimé Gué, a salué l’initiative tout en souhaitant que d’autres familles emboitent le pas, surtout en ce mois du patrimoine burkinabè où les plus hautes autorités du pays invitent chaque citoyen à faire découvrir et à célébrer l’héritage commun.

