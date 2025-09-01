BURKINA-MONTEE-COULEUR- HOTEL- ADMINISTRATIF-CENTRE

Burkina/Montée des couleurs : Le ministre de la communication rappelle le 3ème anniversaire du MPSR2

Ouagadougou, 1er septembre 2025 (AIB)- Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingwendé Gibert Ouédraogo, a présidé lundi, la solennelle montée des couleurs au cours de laquelle il a évoqué le 3ème anniversaire du MPSR2 qui se teindra durant ce mois.

« La montée des couleurs nous donne l’occasion, une fois de plus, d’exprimer notre patriotisme, de montrer notre attachement à la mère patrie, le Burkina Faso », a déclaré le ministre Ouédraogo.

Il a rappelé que cet acte patriotique symbolise leur attachement aux valeurs de la République, à la paix et à l’unité nationale.

« Aujourd’hui, 1er septembre 2025, c’est le premier jour du mois durant lequel nous allons commémorer le troisième anniversaire de l’avènement du MPSR2 sous le leadership du camarade président Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l’État » a-t-il affirmé.

Le ministre Ouédraogo a également salué l’engagement des travailleurs, en les invitant à plus de discipline, de rigueur et de dévouement dans le service public.

Cette montée des couleurs, au-delà de sa portée protocolaire, s’inscrit dans une démarche citoyenne visant à raviver le sentiment d’appartenance nationale et à promouvoir les symboles de la République.

Le ministre a par ailleurs évoqué les acquis du MPSR2 durant les 3 ans au pouvoir qui sont entre autres, la reconquête du territoire nationale à 72,70%, le retour des déplacés internes dans leurs localités, la rénovation du stade du 4 août, l’inauguration du mausolée Thomas Sankara, la tenue de la 29e édition du FESPACO, etc.

Agence d’Information du Burkina

LN/Zaf/bbp