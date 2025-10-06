BURKINA-COMMUNICATION-MONTEE-COULEURS

Burkina/Montée couleurs nationales : Le ministre de la Communication appelle à l’unité pour réussir les activités du dernier trimestre

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a invité lundi ses collaborateurs, à resserrer les rangs pour la concrétisation des activités du dernier trimestre de l’année 2025. C’était lors de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales au sein du Ministère.

« Je voudrais inviter l’ensemble des collaborateurs à resserrer les rangs, à faire corps avec leurs premiers responsables pour que ce dernier trimestre soit véritablement la concrétisation, sinon le parachèvement de ce qui a été entamé depuis le mois de janvier 2025 », a déclaré Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le ministre en charge de la Communication et porte-parole du gouvernement s’est appesanti, lors de la montée du pavillon national de chaque premier lundi du mois, au sein de son département sur le message du Président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré.

Pour lui, le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté le jeudi 2 octobre 2025, à l’occasion du lancement officiel de la deuxième phase des Journées nationales d’Engagement patriotique et de Participation citoyenne (JEPPC) sur la nécessité de prendre soin des biens publics.

Le premier responsable du département en charge de la Communication a précisé qu’en période de Révolution, l’administration est le cœur de la Nation et c’est ce qui justifie le fait que les JEPPC sont axées autour d’un thème majeur qui est l’ordre et la discipline.

Saisissant l’opportunité, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a soutenu que les agents et les animateurs qui sont de l’administration publique doivent travailler dans l’ordre et la discipline.

« Qu’est-ce que nous faisons pour être utiles à la nation ? Quelles prestations nous livrons aux administrés et à tous les clients de l’administration publique ? Comment nous prenons soin des biens qui sont mis à notre disposition ?», s’est-il interrogé.

Le ministre de la Communication a expliqué que la vision du chef de l’Etat consiste à réduire les charges de fonctionnement, en vue de mener des actions de développement au profit de tous les Burkinabè.

Il a aussi fait cas de la commémoration du mercredi 15 octobre marquant l’assassinat du capitaine Thomas Sankara et de 12 compagnons d’infortunes qui sera ponctuée par une série d’activités.

Il convient de souligner que la 2e phase des JEPCC 2025 se tient du 2 au 16 octobre 2025 sous la thématique « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ».

Agence d’information du Burkina

