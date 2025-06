Burkina-Etat-civil-Stratégie-Modernisation

Burkina/Modernisation de l’Etat civil : Au moins 64,11% des activités prévues en 2024 réalisées

Ouagadougou, 19 juin 2025 (AIB) – Malgré le défis sécuritaire, les activités prévues en 2024 dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’état civil connaissent un taux d’exécution physique de 64,11% pour un taux d’exécution financière de 74,33%, a appris vendredi l’AIB.

« En 2024, 22 centres principaux d’état civil ont été mis en réseau, 3 391 907 actes d’état civil de 54 communes numérisés et sécurisés, 145 655 actes de naissance établis au profit de personnes non détentrices et/ou vulnérables », a annoncé le président du Comité de pilotage de la Stratégie nationale de l’état civil, Saïdou Sankara.

M. Saïdou Sankara s’exprimait jeudi 19 juin 2025 à Ouagadougou, lors de la première session ordinaire de l’année 2025 du Comité de Pilotage de la Stratégie Nationale de l’Etat Civil.

La session sera consacrée non seulement à l’examen et à la validation du bilan annuel 2024 de la mise en œuvre des activités, mais aussi à celui du plan de travail annuel revu de 2025.

Pour directeur général de la modernisation de l’Etat civil, Justin Omer Balima, malgré les résultats engrangés, les défis au niveau de l’état civil demeurent énormes. C’est pourquoi, dit-il, les participants verrons, au cours des échanges dans quelles mesures déployer le système d’enregistrement des faits d’état civil à travers une application qui a été développée par les ingénieurs du Burkina Faso.

La stratégie nationale de l’état civil 2023- 2025 permettra au Burkina Faso de disposer, à l’horizon 2027, d’un système d’état civil moderne et sécurisé favorisant l’enregistrement systématique des faits d’état civil, la garantie de l’équité et des droits humains et la production des statistiques de l’état civil, utiles à la planification du développement.

Agence d’information du Burkina

YOS/dnk