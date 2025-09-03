Burkina-Presse-Revue

Burkina : Modernisation de l’Administration et Police de proximité à la Une des journaux

Ouagadougou, 3 sept. 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè du mercredi 3 septembre 2025 font écho du lancement du tout premier commissariat mobile pour réduire les déserts sécuritaires et assurer un maillage dynamique du territoire et de la session du Conseil national de la modernisation de l’Administration et de la bonne gouvernance.

« Conseil national de la modernisation de l’Administration et de la bonne gouvernance : Une session pour dégager les orientations pour l’’année 2026 », affiche à sa Une le quotidien d’Etat, Sidwaya.

Selon le journal, cette rencontre présidée hier mardi par le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo se veut être une instance suprême d’orientation des actions de modernisation de l’Administration publique burkinabè.

Selon le chef du gouvernement, cité le journal public, «Notre Révolution nous commande de briser toutes les chaînes de l’asservissement, notamment celles que les impérialistes s’emploient encore à dissimuler à travers certains cercles concentriques de notre système administratif, où persiste la lourdeur bureaucratique, l’opacité des procédures et le corporatisme ».

A ce propos, le doyen des quotidiens privés, l’Observateur Paalga rapporte que Jean Emmanuel Ouédraogo, a invité les responsables de l’Administration à se positionner comme des pôles d’excellence et de solutions et non comme des sanctuaires réservés à quelques initiés

Dans le domaine de la sécurité, les journaux dans leur majorité se sont intéressé au lancement du concept de « Commissariat de Police mobile » à Ouagadougou.

« CNIB, Légalisation, assistance aux victimes : Restez chez vous, la Police arrive !», s’exclame l’Observateur Paalga. Le confrère indique que les habitants du quartier Nagrin de Ouagadougou, sont les premiers bénéficiaires des prestations de service du commissariat de Police mobile lancé officiellement le mardi 2 septembre 2025.

Le quotidien privé « Le Pays » souligne que la police mobile est un camion transformé et aménagé, muni d’un dispositif tactique pour assurer une sécurité de proximité. Elle va opérer dans le domaine d’établissement de CNIB, la légalisation des documents, la patrouille motorisée et la collecte de renseignements, entre autres.

Pour sa part, Sidwaya livre le contexte de la création de la Police mobile. Le quotidien indique que, selon le Directeur général de la police nationale, Thierry Tuina, l’urbanisation galopante de la capitale et la recrudescence des braquages, vols et effractions sont les raisons du lancement de ce commissariat.

Agence d’information du Burkina

YOS/BBP