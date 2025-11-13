Burkina/Mobilité urbaine : La SOTRACO étend son réseau de bus à Kaya

Kaya, 13 novembre 2025 (AIB)-Kaya sera bientôt desservie par les bus de la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO). L’information a été donnée ce jeudi 13 novembre 2025 à Kaya, lors d’une rencontre d’information et de sensibilisation des acteurs de la cité du cuir et des brochettes au Coura Coura.

Organisée par la SOTRACO, cette rencontre a permis aux acteurs de la mobilité et aux premiers responsables de la société d’examiner, d’amender et de valider la configuration du nouveau réseau de bus de la ville de Kaya et de ses environs, afin d’en assurer l’efficacité et l’accessibilité.

À l’issue des échanges, cinq lignes urbaines et une ligne intercommunale desservant les communes de Kaya, Boussouma et Korsimoro ont été définies. Selon le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, ces lignes seront opérationnelles dès le début de l’année 2026 grâce à une dizaine de bus qui seront déployés.

« Le secteur des transports constitue un précieux outil de croissance économique et de cohésion sociale », a-t-il déclaré.

Née de la volonté politique du gouvernement, cette initiative vise, selon M. Sawadogo, à apporter une réponse durable et efficace aux besoins croissants des populations en matière de transport en commun urbain.

La secrétaire générale de la région du Centre-Nord, Bernadette Adenyo/Sermé, a précisé que « cette initiative s’intègre parfaitement dans le vaste programme présidentiel pour une éducation de qualité, elle-même tributaire de la vision du Chef de l’État, qui met un accent particulier sur l’amélioration des conditions de vie des populations à travers une meilleure mobilité dans les zones urbaines ».

Pour sa part, François Baloum, président de la section provinciale de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) de Sandbondtenga, a salué cette initiative qu’il juge plus que nécessaire pour Kaya. « Le transport en commun à Kaya permettra aux populations de se déplacer librement, à moindre coût et en toute sécurité », a-t-il relevé, tout en souhaitant une extension prochaine du service à d’autres communes.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AIO/ata