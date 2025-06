BURKINA-PASSATION-CHARGE-MINISTERE-SPORT

Burkina/Ministère des Sports : Colette Ouédraogo installée dans ses fonctions de Secrétaire générale

Ouagadougou, 16 juin 2025 (AIB)- Colette Ouédraogo a été installée lundi soir comme secrétaire générale au ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) lors d’une cérémonie présidée par le patron du département Roland Somda, a constaté l’AIB.

Professeure certifiée d’éducation physique et sportive, Mme Ouédraogo succède à M. Loé Adama Traoré, en poste depuis deux ans. Sa nomination, intervenue lors du Conseil des ministres du 4 juin 2025, marque une étape importante dans la gestion administrative du ministère.

Le ministre Roland Somda a salué les efforts et l’engagement de M. Traoré, tout en encourageant Mme Ouédraogo à poursuivre la dynamique amorcée. Il a insisté sur l’importance de fédérer les énergies pour répondre aux aspirations de la jeunesse burkinabè et des acteurs du secteur sportif.

Dans son discours, Mme Ouédraogo a exprimé sa gratitude et sa détermination à mettre en œuvre une gouvernance moderne et inclusive. Elle a promis de privilégier le dialogue et la collaboration pour mener à bien les projets du ministère.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des directeurs généraux et des membres du cabinet du ministère et bien d’autres invités.

Agence d’information du Burkina

OS/AS/ATA