Burkina/Média : CMIDI TV, la nouvelle chaîne confessionnelle lancée pour diffuser la parole de Dieu

Ouagadougou, 29 juin 2025 (AIB)- Le Centre international de mission de délivrance et d’intercession (CIMIDI) a porté dimanche sur les fonts baptismaux sa chaîne de télévision dénommé CIMIDI web TV, pour propager la parole de Dieu en diffusant des messages de paix et d’amour.

«CIMIDI TV est venue pour diffuser le message du royaume partout où cette chaîne sera émise parce que Jésus a dit cette bonne nouvelle sera annoncée partout dans le monde entier avant que la fin intervienne», a déclaré le promoteur, pasteur Emmanuel Sawadogo.

Pour lui, il n’y aura pas de particularité entre CIMIDI TV et les autres médias confessionnels chrétiens existant. Il s’agira d’apporter sa pierre à la propagation de la parole de Dieu dans le monde.

Outre l’Evangile, le média qui va émettre 24 heures sur 24, diffusera des programmes relatifs au développement du Burkina Faso, à la cohésion sociale et au vivre en ensemble, selon pasteur Sawadogo.

Il a saisi l’occasion pour inviter les fidèles chrétiens en particulier les Burkinabè à se connecter et suivre les émissions qui seront diffusées à travers cette télévision.

L’épouse du Révérend Mamadou Karambiri, Pasteur Hortense Karambiri a indiqué qu’avec l’avènement de CIMIDI TV, c’est le paysage des medias évangéliques qui s’étend avec plus d’actions et de messages pour toucher le peuple burkinabè et de façon générale le monde entier.

«Avec les médias, la parole de Dieu ira là où aucun pasteur ne peut arriver. Il va permettre à la voix de Dieu de se faire entendre encore plus et de toucher plus d’hommes et de femmes à travers le monde», a-t-elle souligné.

Dans un contexte de défis sécuritaire, pasteur Hortense Karambiri estime que cette télévision va renforcer non seulement les temps de prière mais aussi les temps d’enseignement pour toucher le cœur des Burkinabè qui ont pris les armes contre leur pays à revenir à la raison.

