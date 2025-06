Burkina/Mécanisation agricole : Plus de 300 brigades locales pour optimiser l’utilisation des équipements, ministre

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)-Le ministre de l’Agriculture et des Ressources halieutiques, Commandant Ismaël Sombié, a révélé ce vendredi, que plus de 300 brigades communales de mécanisation agricole ont été déployées pour assurer une gestion efficace et suivie des équipements mis à la disposition des producteurs par le Président du Faso Ibrahim Traoré.

Selon le ministre Sombié, chaque brigade est dirigée par un chef de service responsable de la gestion du matériel agricole dans sa commune. Ces brigades relèvent directement de la Direction de la mécanisation agricole, intégrée à la Direction générale des productions végétales.

Il s’exprimait vendredi au cours de l’émission Le Tapis d’honneur de la Radio nationale du Burkina. (RTB-Radio).

Selon ses explications, le matériel comprenant tracteurs, motoculteurs et équipements post-récolte, vise à réduire la pénibilité du travail agricole, à accélérer les opérations culturales et à permettre l’enchaînement de plusieurs campagnes agricoles par an.

Le Commandant Ismaël Sombié a souligné que l’État a investi plus de 77 milliards FCFA en 2024, et 104 milliards FCFA en 2025 dans ce dispositif.

En parallèle, le budget global du ministère a connu une hausse de près de 20 % en deux ans, traduisant la priorité accordée au secteur agricole par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour garantir une utilisation transparente des équipements, chaque tracteur et motoculteur est géolocalisé en temps réel grâce à des traceurs électroniques, ajoute le ministre.

« Ces dispositifs nous permettent de suivre depuis le ministère la localisation, le temps d’utilisation et les superficies travaillées », a-t-il précisé, ajoutant que ces données sont croisées avec les rapports transmis par les chefs de brigade.

Le ministre Sombié a enfin insisté sur la rigueur de gestion exigée autour de ces équipements, au regard des efforts financiers consentis par l’État burkinabè, et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à moderniser durablement le secteur agricole.

Agence d’Information du Burkina

ATA/as