Burkina/Master professionnel : Salimata Karambiri propose une stratégie pour prévenir les fugues et accompagner la réinsertion des enfants

Ouagadougou, 31 juil. 2025 (AIB) – L’étudiante Salimata Karambiri a soutenu ce jeudi, à l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC) de l’Université Joseph Ki-Zerbo, un mémoire de Master professionnel portant sur la contribution du Centre d’éducation et de formation professionnelles de Ouagadougou (CEFP/O) dans la prévention des fugues et l’insertion socioprofessionnelle des enfants retirés de la rue. Une contribution académique qui enrichit la réflexion sur la protection de l’enfance et les stratégies de réinsertion durable au Burkina Faso.

Dans le cadre de son mémoire présenté à l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC) de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Mme Karambiri a mené ses recherches sur « L’opération retrait des enfants en situation de rue : la communication du CEFP/O dans la prévention des fugues et l’insertion socio-professionnelle des enfants. »

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de l’opération de retrait des enfants vivant dans la rue, lancée par le ministère en charge de l’action sociale.

« Face à la vulnérabilité croissante de ces enfants, souvent exposés à divers risques (violences, exploitation, ruptures familiales), les autorités ont orienté ces enfants vers des structures d’accueil, dont un centre d’éducation et de formation professionnelle basé à Ouagadougou », a-t-elle expliqué.

Selon elle, ce centre a assuré une prise en charge d’urgence intégrant accueil, accompagnement psychosocial, formation et orientation vers la vie active.

Elle a souligné que l’objectif du mémoire est d’analyser comment la communication institutionnelle a été mobilisée pour soutenir ce processus de réinsertion.

Mme Karambiri met en lumière le rôle stratégique de cette communication, non seulement dans la sensibilisation des enfants et de leurs familles, mais aussi dans la prévention des fugues et l’adhésion aux parcours de formation.

Pour elle, l’étude montre que des messages adaptés, relayés par divers canaux et acteurs, ont permis de créer un climat de confiance autour du projet. Elle insiste sur l’importance d’une communication continue et ciblée, qui tienne compte du vécu et des aspirations des enfants concernés.

L’auteure a confié que, les résultats de ce travail peuvent aider à améliorer les stratégies de réinsertion sociale et professionnelle, et renforcer l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance au Burkina Faso.

A l’issue de la présentation, le jury a reconnu la qualité du travail en lui attribuant la mention très bien.

