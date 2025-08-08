Burkina-Soutenance-Master- Sociologie -UJKZ

Burkina/Master : Issouf Kabore prévient de la nécessité de défendre et de conserver les sites naturels sacrés

Ouagadougou, 2 Août 2025 (AIB) – L’étudiant Issouf Kaboré a soutenu, le jeudi 24 Juillet 2025, à l’Université Joseph KI-Zerbo (UJKZ), dans le département de Sociologie, un mémoire de Master portant sur la « Défense et conservation communautaires des sites naturels sacrés dans un contexte de projet minier : l’expérience du village de Kalwaka, commune de Soaw, Burkina Faso »

Le travail de recherche de l’impétrant met en lumière le succès de la communauté villageoise de Kalwaka dans la défense et la conservation des sites naturels sacrés qui repose sur une combinaison de ressources institutionnelles endogènes et exogènes au village.

Issouf Kaboré a souligné que les sites naturels sacrés de Kalwaka jouent un rôle central dans l’organisation spirituelle, culturelle et sociale et environnementales des populations. Il ajoute que les menaces auxquelles sont confrontés ces sites sont d’ordres internes et externes au village.

Pour lui, le succès de la communauté villageoise de Kalwaka dans la défense et la conservation de ses sites naturels sacrés repose sur l’autorité des institutions coutumières et leur capacité à mobiliser des soutiens hors du village.

Dans son analyse, l’étudiant a montré que les projets miniers dans la commune de Soaw ont suscité des tensions, en particulier lorsqu’ils s’implantent à proximité des sites traditionnels.

Toutefois, les populations de Kalwaka ont su développer des mécanismes endogènes de résistance, de négociation et de plaidoyer, afin de faire valoir leurs droits coutumiers et spirituels.

Il a conclu en affirmant dans les perspectives que les sites naturels sacrés ne doivent plus être vus comme des reliques de passé, mais comme des espaces vivants, à la fois symboliques, écologiques et politiques.

La soutenance a été saluée par le jury qui a félicité l’auteur pour la pertinence du sujet, dans un contexte national marqué par les conflits entre développement économique et préservation du patrimoine culturel.

Le Master a été sanctionné par la mention Bien, témoignant de la reconnaissance du jury pour la qualité du travail.

Agence de l’Information du Burkina

LN/BBP