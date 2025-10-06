BURKINA-MAROC-PHOTOJOURNALISME-FORMATION

Burkina/Maroc : La FAAPA renforce les compétences des journalistes africains en techniques de photojournalisme

Ouagadougou, 06 oct. 2025 (AIB) – La Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) a tenu du 29 septembre au 3 octobre 2025 à Rabat, au Royaume du Maroc, un séminaire de formation sous le thème « Maîtrise des techniques du photojournalisme », au profit des professionnels des médias membres du réseau.

Cette session de cinq jours a réuni 25 participants issus de plusieurs agences de presse africaines, dont l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Les échanges ont porté sur les techniques modernes du photojournalisme, les questions d’éthique, ainsi que sur l’usage des nouvelles technologies dans la collecte et la diffusion de l’information visuelle.

A l’issue des travaux, les participants ont convenu de la création du Réseau des photojournalistes des agences de presse africaines (RPJ-FAAPA), un cadre de coopération et de partage d’expériences visant à valoriser le métier de photojournaliste au sein de la Fédération.

Le directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP) et président de la FAAPA, Fouad Arif, a salué la qualité des échanges et réaffirmé l’engagement de la Fédération à poursuivre ses actions de formation continue au bénéfice des professionnels africains de l’information.

La cérémonie de clôture, intervenue le 3 octobre 2025, a été marquée par la remise officielle des attestations de participation aux stagiaires.

Agence d’Information du Burkina

