Burkina/Maouloud : Le guide Soufi appelle à l’acceptation et au respect mutuel pour une paix durable

Ouagadougou, 2 nov. 2025 (AIB) – La communauté Soufi du Burkina Faso a célébré en différé dans la nuit du 1er au 2 novembre 2025 à Ouagadougou, la naissance du prophète Mohamet sous le signe de l’acceptation de l’autre et du respect mutuel pour une paix durable au Burkina Faso.

Célébré sous le thème : « L’acceptation de l’autre et le respect mutuel : facteurs de cohésion sociale et de paix durable », le Maouloud a été marqué par des prières, des lectures de versets coraniques et des chants religieux. Il a également été un moment de réflexion sur la tolérance, la fraternité et la responsabilité des croyants dans la construction d’une paix durable.

Le guide spirituel de la communauté Soufi, Cheick Moaze Ouédraogo a, au cours de cette célébration, livré un message fort, invitant les Burkinabè de toutes confessions à faire de l’acceptation et du respect mutuel une exigence quotidienne pour préserver la stabilité du pays.

« Personne ne nous apportera la paix. C’est à nous, êtres humains, de la construire, de la vivre et d’en bénéficier », a-t-il déclaré

Il a souligné que la paix est l’affaire de tous. « Nous devons comprendre que nous sommes coacteurs de la paix », a-t-il indiqué.

Cheick Moaze Ouédraogo a insisté sur le fait que le respect mutuel et l’acceptation des différences sont les fondements d’une société harmonieuse et d’un développement durable.

« Comment pouvons-nous bâtir une paix durable sans nous respecter mutuellement, sans nous accepter ? Si nous nous acceptons, alors il faut que nous nous respections », a-t-il ajouté, appelant à une prise de conscience collective.

Le guide a également exprimé sa vision d’une paix mondiale, fondée sur la solidarité entre les peuples et la compréhension mutuelle.

La cérémonie a rassemblé de nombreux fidèles venus du Burkina Faso et d’autres pays de la sous-région, notamment du Ghana, de la Guinée et du Mali. Le grand Cheick de la communauté Tidjania du Ghana a honoré l’événement de sa présence, à la tête d’une délégation de plus de cent personnes. Des représentants d’autres confessions religieuses ont également pris part à la célébration, signe de l’unité et du dialogue interreligieux.

