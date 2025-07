Burkina/Mali-Rencontre-Gouvernance-Ressources-Naturelles

Tannounyan : Banfora accueille une rencontre Burkina-Mali pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles transfrontalières

Banfora, 26 juillet 2025, (AIB) – Le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, à travers le Secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, a organisé à Banfora, les 24 et 25 juillet 2025, une rencontre d’échange sur la gestion des ressources naturelles transfrontalières. Cette initiative a réuni les acteurs frontaliers des régions des Tannounyan (Burkina Faso) et de Sikasso (Mali), dans une dynamique de renforcement de la gouvernance foncière et de la cohabitation pacifique entre les communautés vivant de part et d’autre de la frontière.

L’objectif de cette rencontre est de jeter les bases d’un cadre de concertation permanent entre les autorités administratives frontalières, afin de mieux anticiper et résoudre les conflits liés à l’accès et à l’exploitation des ressources naturelles.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes : la mise en place d’un système transfrontalier de partage d’informations sécuritaires, la gouvernance des ressources naturelles, et la définition des mécanismes de promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Selon Le Gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, cette session constitue une opportunité stratégique.

« Nous sommes réunis avec nos homologues du Mali pour harmoniser nos interventions sur le terrain, afin que nos populations puissent vivre en harmonie et gérer convenablement les ressources naturelles dans ces espaces frontaliers », a-t-il confié.

Le Gouverneur a exprimé sa gratitude envers la forte délégation malienne présente, saluant ainsi l’esprit de coopération qui caractérise désormais les relations entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

« Nous formons un seul peuple. Les frontières héritées de la colonisation ne doivent plus être des barrières. J’invite nos populations à cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble », a ajouté M. Bazié.

Le Chef de la délégation malienne, le Contrôleur général major de la police, Tiantio Diarra, conseiller du gouverneur de Sikasso, a pour sa part salué les autorités du Burkina Faso pour avoir initié cette session.

Cette session est capitale. Elle doit permettre une meilleure prise en compte des dimensions sociales, économiques et humaines dans la gestion des ressources naturelles aux frontières, a-t-il souhaité.

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des Frontières du Burkina Faso, Fidèle Gouèm, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la volonté politique des deux Etats de faire de leurs peuples, un même peuple.

Travailler ensemble pour une gestion intégrée et concertée des ressources est une nécessité pour un vivre ensemble durable, a-t-il laissé entendre.

Soutenue par plusieurs partenaires, dont l’ONG CARE, MOPSS et l’Association pour la Promotion de l’Elevage en Savane et au Sahel (APESS), cette rencontre marque un pas important vers la construction d’un espace frontalier pacifique, solidaire et résilient, à l’image des ambitions portées par l’AES.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-ata