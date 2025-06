Burkina : mai-juin, des mois d’intenses opérations militaires contre le terrorisme

Ouagadougou, 22 juin 2025 (AIB) – Les Forces armées nationales du Burkina Faso ont mené, au cours des mois de mai et juin, une série d’opérations terrestres d’une intensité rarement égalée, infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes dans plusieurs régions du pays. De la traque dans les forêts à la neutralisation de convois criminels, les militaires et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont montré leur détermination à sécuriser le territoire.

Les actions offensives et défensives se sont multipliées sur le terrain, avec un engagement remarquable des unités combattantes, notamment les BIR (Bataillons d’intervention rapide), les Forces spéciales et les Volontaires pour la Défense de la Patrie.

Le 22 mai, dans la zone de Ouanobia, une attaque de grande envergure contre l’unité Léopard a été repoussée avec efficacité. L’ennemi a fui en abandonnant plusieurs corps et du matériel.

Le 23 mai, à Moussakuy, une reconnaissance offensive a permis l’élimination de plusieurs criminels et la récupération de matériel.

Le 27 mai, dans le Sahel, des civils se sont courageusement opposés à une intrusion terroriste, neutralisant des assaillants à mains nues avant l’intervention des Forces combattantes.

Le 28 mai, les forces ont mené une mission de reconnaissance dans la forêt de Sintasso, neutralisant un groupe armé et récupérant du matériel de guerre.

Le 29 mai, à Solimana, une base terroriste a été démantelée par les unités de la zone de Nouna.

Le 1er juin, des terroristes venus de Côte d’Ivoire ont été piégés dans une embuscade montée par le 15e BIR à Kalana, à la frontière sud. Les assassins ont été copieusement matés et du matériel récupéré.

Du 29 mai au 2 juin, des embuscades ont été tendues avec succès par les hommes du BIR 6 contre des ravitailleurs terroristes à Taparko et du matériel récupéré.

Le 3 juin, les unités du 9e BIR ont neutralisé des terroristes entre Dori et Taparko. À la même date, le BIR 10 a maté des assassins à Solimana et récupéré un troupeau volé. À Manni, une tentative d’infiltration terroriste a échoué grâce à la vigilance des défenseurs.

Le 8 juin, à Sindo, une offensive a permis de neutraliser plusieurs assaillants et de récupérer du matériel.

Le lendemain, les hommes du 15e BIR ont frappé des terroristes réfugiés dans la forêt de Dida, à la frontière ivoirienne.

Le 10 juin, à Thiou, une mission de reconnaissance s’est soldée par la neutralisation d’ennemis et la récupération d’armements.

Le 14 juin, dans des redditions de plus en plus fréquentes, un terroriste s’est rendu au 9e BIR, affirmant ne plus supporter les conditions de combat.

Le 16 juin, des terroristes venus en grand nombre ont attaqué une position des VDP à Kongaye (Bogandé). Grâce à l’appui du BIR 19, les criminels ont subi une cuisante défaite.

Le même jour à Barsalogho, les Forces combattantes ont tendu une embuscade réussie à des terroristes qui s’approchaient de la localité.

Le 17 juin, les unités du BIR 23, de Nouna et de Bourasso ont frappé une base à Zonakuy.

Le 18 juin, à Bissiga (Centre-Est), les terroristes ont tenté une attaque sans succès. La puissance de feu des patriotes les a contraints à la fuite, abandonnant sur place des effets personnels.

Du 13 au 14 juin, les forces spéciales ont opéré dans la zone de Diapaga, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi et récupérant du matériel.

Agence d’information du Burkina