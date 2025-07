Burkina-Sport-Football-Maco-Détenus-Finale-Coupe

Burkina/MACO : la commune de Ouagadougou remporte la coupe des commissions d’applications des peines

Ouagadougou, 28 juin 2025 (AIB) – La commune de Ouagadougou a remporté vendredi à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), la 4e édition de la coupe des Commissions d’application des peines en battant en finale, aux tirs au but, les Intervenants pénitentiaires par le score de 1 but à 0, après un nul de 1 but partout au temps règlementaire.

La finale de la 4e édition de la coupe des Commissions d’application des peines s’est achevée par la victoire de la commune de Ouagadougou en bleu, aux épreuves fatidiques des tirs au but (1 à 0) devant les Intervenants pénitentiaires. L’équipe victorieuse a reçu un jeu de maillots, un ballon, un trophée et la somme de 100 000 FCFA.

La finaliste est repartie avec un jeu de maillots, un ballon et la somme de 75 000 FCFA. L’équipe des Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP), classée troisième, a reçu un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000 FCFA.

Cette finale de football entre dans le cadre des activités des 72 heures des Commissions d’applications des peines du Tribunal de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2. Les finalistes des jeux de sociétés ont également reçu des prix. Des panels, des distributions de savons, de vêtements aux détenus de la MACO ont ponctué ces 72 heures des commissions d’applications des peines.

Le juge d’application des peines du Tribunal de grande instance Ouaga 1, Me Lassané Guelbéogo, par ailleurs, président du comité d’organisation des 72 heures des commissions d’applications des peines, a montré sa satisfaction face à la « réussite totale » de cet évènement.

« Nous avons pu donner de la joie aux détenus à travers le football et les jeux de société. Nous avons également pu communiquer sur la commission d’application des peines (CAP) et le thème de cette édition à travers des conférences, des émissions télé et radios », s’est réjoui Me Guelbégo.

Il a donné rendez-vous en 2026 pour la 5e édition des commissions d’application des peines.

La 4e édition des commissions d’applications des peines s’est tenue du 25 au 27 juin 2025 sous le thème : « mise en œuvre du travail d’intérêt général : Enjeux, défis et perspectives ».

