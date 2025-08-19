Burkina : « Ma plus grande satisfaction, c’est d’avoir vu le Président Traoré dans un champ de blé », confie un chercheur agronome

Ouagadougou, 19 août 2025 (AIB)-Le chercheur agronome à la retraite, Dr Jacob Sanou, a affirmé que sa plus grande satisfaction a été de voir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans un champ de blé, symbole selon lui de l’extension et de la pérennisation de cette culture stratégique au Burkina Faso.

« J’avais vraiment des craintes de partir à la retraite sans voir aboutir le gros travail que j’ai consacré au blé. Mais je suis aux anges. Quand j’ai vu le président du Faso dans un champ de blé, j’ai dit : ça, c’est bon », a confié Dr Sanou dans une interview accordée le 15 juillet au mensuel Carrefour Africain, mise en ligne lundi.

Maître de recherche en agronomie et sélectionneur de plusieurs variétés de céréales et de plantes fruitières, Dr Sanou a consacré près de quarante ans à la recherche agricole, notamment sur le blé, dans l’optique de contribuer à l’autosuffisance alimentaire.

« Certains disent que tout le monde ne mange pas le blé. Mais c’est faux. L’aliment le plus consommé par les Burkinabè, c’est le pain. Si vous allez en campagne sans une baguette, les enfants vous regarderont comme un extraterrestre », a-t-il soutenu.

L’agronome, actuellement recteur de l’Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, reconnaît avoir rencontré de fortes résistances au début de ses recherches sur le blé. Mais il estime que la volonté politique actuelle a permis de donner un nouvel élan à cette culture, longtemps négligée.

« Quand le ministère de l’Agriculture m’a approché pour dire qu’il allait m’accompagner dans la culture du blé, j’ai été soulagé. Dès qu’on a mis en place le premier hectare, j’étais sûr que ça allait marcher », a-t-il témoigné, se disant convaincu que « le blé a de beaux jours devant lui » au Burkina Faso.

