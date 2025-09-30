BURKINA-ENQUETE-LANCEMENT

Burkina/Lutte contre la pauvreté : L’INDS lance une enquête harmonisée pour collecter des données fiables et de qualité

Ouagadougou, 30 sept. 2025 (AIB)- L’Institut national de la statistique et de la démographie (INDS) a lancé mardi, la 3e édition de l’Enquête harmonie sur les conditions de vie des ménages (EHCVM-3) de la période 2025- 2026, en vue de recueillir des données fiables et de qualité pour des prises de décisions publiques et de lutter contre la pauvreté au Burkina Faso.

« La troisième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM-3) représente bien plus qu’une simple enquête statistique. Elle incarne notre vision commune d’un développement fondé sur des données probantes et notre détermination collective à lutter efficacement contre la pauvreté sous toutes ses formes», a indiqué le Directeur général (DG) de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), Toubou Ripama.

Pour lui, cette enquête revêt une importance particulière car elle permettra de mieux comprendre l’impact des crises sécuritaires et humanitaires sur les conditions de vie des populations notamment les Personnes déplacées internes (PDI) dans ce contexte difficile du pays.

Le DG de l’INDS s’exprimait mardi à Ouagadougou, lors de la cérémonie de lancement de la 3e édition de l’EHCVM-3 pour la production de données statistiques fiables et de qualité pour venir à bout de la pauvreté au Burkina Faso.

M. Ripama a également noté que cette 3e édition s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris depuis 2018, consolidant ainsi le système d’information statistique et renforçant la capacité du pays à produire des indicateurs comparables à l’échelle régionale.

« L’INSD, fort de son expérience et de l’expertise de ses équipes, s’engage à mener cette opération avec la rigueur et le professionnalisme qui ont toujours caractérisé nos travaux», a soutenu Toubou Ripama.

De son avis, sa structure mettra tout en œuvre pour garantir la qualité des données collectées en tenant compte des priorités nationales et en respectant les standards internationaux en matière de production statistique.

Il a par ailleurs souhaité que les échanges se déroulent dans un esprit de franche collaboration, de convivialité et que chaque participant apporte sa contribution à la réussite de cette importante initiative.

Le représentant du ministre en charge de l’Economie, Xavier Bambara, a souligné que la production de statistiques fiables, comparables et harmonisées est aujourd’hui un impératif pour guider les politiques publiques et suivre efficacement les progrès vers le développement durable.

M.Bambara et chargé de mission dudit département a souligné que l’EHCVM constitue un instrument incontournable pour mesurer l’évolution des conditions de vie des populations et ajuster les stratégies de développement publiques et ajuster nos stratégies de développement.

Pour lui, les données qu’elle produira alimenteront les analyses macroéconomiques et orienteront les choix budgétaires, permettront d’optimiser l’allocation des ressources publiques.

« L’EHCVM 2025/2026 sera une clé précieuse pour comprendre notre réalité et tracer les voies d’un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère», a dit le représentant du ministre en charge de l’Economie.

Cette enquête de trois volets dont le volet ménage aura deux phases qui vont d’octobre à décembre 2025 et d’avril à juin 2026.

Il convient de noter que la présente enquête va coûter à l’Etat et ses partenaires dont la Banque mondiale la somme d’un milliard 980 millions FCFA.

Agence d’information du Burkina

