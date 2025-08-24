BURKINA-MOSCOU-CULTURE-ORCHESTRE-FESTIVAL

Burkina : L’orchestre de la Présidence du Faso impressionne le public moscovite

Ouagadougou, 24 août 2025 (AIB)- L’orchestre de la Présidence du Faso, s’est produit, dans la soirée du vendredi 22 août 2025 sur la Place rouge de Moscou, pour sa première sortie officielle à l’international, lors du Festival international de musique militaire Spasskaya Tower, qui se déroule du 22 au 31 août 2025.

Vêtu aux couleurs nationales et en pagne Faso Danfani, l’orchestre de la Présidence du Faso, a mis en scène, dans la soirée du vendredi 22 août 2025 sur la Place rouge de Moscou, une création du chef d’orchestre, le commandant Aimé Césaire Ouédraogo, en trois tableaux, devant 5 000 spectateurs.

L’orchestre a fait son entrée en scène avec la chanson légendaire russe, l’hymne de la Victoire, chanté en russe, que le public moscovite impressionné, a ovationné.

Le deuxième tableau est un carrousel, un ensemble de mouvements formant une magnifique étoile, symbole du guide éclairé de la Révolution progressiste populaire, au rythme de la musique «Pendo holo » de l’artiste Burkinabè Joseph Salembéré dit Salambo.

Ce carrousel exprime la souveraineté, l’élan révolutionnaire du peuple burkinabè.

Le troisième tableau, une œuvre chorégraphique qui symbolise la résilience, la combativité du peuple burkinabè, au rythme de la chanson « Pougbeogo » du Burkinabè Georges Ouédraogo dit Le Gandaogo national.

Pour le show final, l’ensemble des orchestres composé d’environ 2000 musiciens venus de différents pays invités, ont tenu le public en haleine par la symphonie des instruments modernes et traditionnels en interprétant le « Jour de la victoire ».

Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, s’est dit satisfait de la prestation de l’orchestre de la Présidence du Faso.

« Les spectateurs se sont tenus débout pour saluer le vaillant peuple burkinabè, représenté par l’orchestre de la Présidence du Faso », a déclaré le ministre Ouédraogo.

Pour lui, ce qui a émerveillé le plus, est l’exécution d’entrée de jeu, de l’hymne de la Victoire.

« Cela a suscité un sentiment d’appartenance, un patriotisme, un élan de solidarité », a précisé le premier responsable du département de la Culture.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a félicité le chef de l’orchestre de la Présidence du Faso, le commandant Aimé Césaire Ouédraogo et l’ensemble des artistes qui ont présenté au public russe ce qu’ils ont de meilleur.

Agence d’information du Burkina

HB/ATA