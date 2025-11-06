Burkina : L’ONASER relève une baisse des accidents mortels en octobre mais recommande « une vigilance accrue »

Ouagadougou, 6 nov.2025(AIB)-Le nombre de décès liés aux accidents de circulation a baissé de 82 en septembre à 69 en octobre, a indiqué l’Office national de la sécurité routière (ONASER) qui appelle toutefois les populations à faire preuve d’une vigilance accrue en cette période de fin d’année.

« Le nombre de blessés est passé de 1 395 (en octobre 2025) à 1 386 (en septembre 2025), tandis que le nombre de décès a connu une baisse notable, passant de 82 à 69 sur la même période », indique l’ONASER cité par jeudi par le ministère de la Sécurité.

La même source indique que 1 895 accidents ont été enregistrés au mois d’octobre, contre 1 894 en septembre dernier.

Pour le ministère de la Sécurité, ces chiffres traduisent une stabilisation du nombre d’accidents et une réduction du taux de mortalité routière.

« Toutefois, l’ONASER invite l’ensemble des usagers de la route à faire preuve d’une vigilance accrue, notamment en cette période de fin d’année caractérisée par une forte mobilité », indique le département.

Agence d’information du Burkina

ATA/yos