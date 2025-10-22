Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Burkina : l’Office national de sécurisation des sites miniers offre 50 millions à Faso Mêbo

Ouagadougou, 22 oct. 2025(AIB)-L’Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM) a offert mercredi à Ouagadougou 50 millions FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ce don qui traduit la volonté de la structure à participer au développement du Burkina Faso, sera réparti entre les 17 régions du pays.

« À travers ce don, nous affirmons notre engagement solidaire et prospère envers le développement du Burkina Faso et notre volonté de participer activement à la construction d’un avenir commun », a déclaré le Directeur général de l’ONASSIM, le commandant Wendbousida Arnauld Ouédraogo.

Selon lui, en soutenant cette démarche, l’ONASSIM réaffirme son attachement aux valeurs de patriotisme, de responsabilité et de justice sociale.

Le commandant Arnauld Ouédraogo a souligné que « Faso Mêbo n’est pas une simple initiative, c’est une vision qui place le citoyen au cœur de l’action publique et qui valorise l’engagement populaire en redonnant à chaque Burkinabè le pouvoir d’agir pour sa communauté »

Pour lui, « Chaque région, chaque commune, chaque citoyen mérite d’être partie prenante de cette dynamique nationale. C’est dans cette diversité territoriale que réside la richesse de notre nation, et c’est en l’accompagnant que nous renforçons notre cohésion ».

Le coordonnateur national de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le commandant Ahmed Zoodnoma Sakandé a salué l’initiative de l’ONASSIM.

Il a par ailleurs invité chaque citoyen à contribuer à l’initiative présidentielle Faso Mêbo en espèces dans les régions à travers le compte « FASO Arzeka » .

Agence d’Information du Burkina

FT/yos