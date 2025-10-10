Burkina-Revue-presse

Burkina : L’obligation pour les entreprises de construire un siège au Burkina et un milliard dédié au financement du cinéma Burkinabè, font la Une des quotidiens burkinabè

« Obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina », titre dans ses colonnes, le quotidien d’État, Sidwaya. Selon le journal, le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, le jeudi 9 octobre 2025, le Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour le bien-être des populations conformément à la Révolution Progressiste et Populaire.

Pour le doyen des quotidiens, l’Observateur Paalga, le quatrième rapport au titre du ministère de l’Economie et des Finance est relatif à un projet de loi portant obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina Faso. Ce projet de loi s’inscrit en droite ligne des orientations stratégiques du Gouvernement burkinabè. Il permettra de doter le Burkina Faso d’un instrument juridique novateur, renforçant la souveraineté économique, améliorant la mobilisation des ressources fiscales et générant des bénéfices économiques et sociaux.

Dans un tout autre registre, les journaux s’intéressent au financement du cinéma Burkinabè. L’Observateur Paalga informe que l’Etat met un milliard en jeu pour que le Burkina Faso dispose enfin d’un fonds de soutien à la production cinématographique nationale et de promotion de la création audiovisuelle.

Son lancement a été fait le 8 octobre 2025 à Ouagadougou par le ministre de Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo soutient l’Expresse du Faso « Les dossiers sont recevables en ligne. Ils seront examinés par un jury par catégorie. Au plus 7 membres titulaire et 7 suppléants de profils variés par jury. Lorsqu’un dossier est retenu, les fonds reçus doivent être exclusivement utilisés pour les projets subventionnés. Les bénéficiaires devront respecter la législation en vigueur et transmettre un rapport d’exécution technique et financier », rapporte l’Express du Faso, citant les propos de Moussa Alex Sawadogo directeur général de l’Agence Burkinabè de Cinéma et de L’Audiovisuelle (l’ABCA).

