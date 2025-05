Burkina-IAIC-Commémoration

Burkina : L’Institut africain des industries culturelles (IAIC) fête ses 10 ans d’existence, sous le signe de réflexion et des perspectives d’avenir

Ouagadougou, 19 mai 2025 (AIB) – L’Institut africain des industries culturelles (IAIC) a lancé samedi les activités de commémoration de ses 10 ans d’existence, sous le signe de rétrospection et d’introspection, de réflexion et des perspectives d’avenir, devant anciens et nouveaux étudiants.

« Durant les 10 ans, nous avons tenté un projet avec l’accompagnement de tous le monde. Ce 10e anniversaire est un moment de rétrospection et d’introspection, de réflexion et des perspectives d’avenir », a indiqué le fondateur de l’Institut africain des industries culturelles (IAIC), Noël Sanou.

Selon M. Sanou, des travaux sont en cours pour évaluation pour voir ce qui a marché et ce qui reste à améliorer.

« Nous pouvons affirmer que les objectifs qui ont guidé la création de l’Institut africain des industries culturelles cadrent avec les objectifs de la politique nationale de formation orientée vers le développement des filières tertiaires et la professionnalisation des acteurs du tertiaire », a indiqué le représentant des parrains, Celestin Ky.

M. Ky a salué la vision derrière la création de l’Institut africain des industries culturelles pour proposer à la jeunesse et aux professionnels, des filières innovantes qui visent à faire des sciences sociales, de la culture, du tourisme, de l’hôtellerie, de l’évènementiel, de la communication, des secteurs pourvoyeurs d’emplois. L’IAIC commémore ses dix ans sous le thème : « L’éducation à l’économie de la culture et la médiation au service de la résilience ».

Depuis sa création, l’Institut africain des industries culturelles a formé 625 étudiants et professionnels nationaux et internationaux dans le secteur des techniques et sciences de l’homme et de la société, plus précisément dans les métiers des industries culturelles, l’hôtellerie, du tourisme, le management de l’évènementiel, la communication des institutions et des collectivités, et la gestion des conflits

Sur le plan de l’enseignement, l’Institut s’inscrit dans le système licence, master, doctorat (LMD).

Agence d’information du Burkina

DNK/zo/ata