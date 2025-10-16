BURKINA-BOGODOGO-CÉLÉBRATION-JOURNÉE

Burkina : L’hôpital de Bogodogo honore l’anesthésiste pour son rôle « crucial » dans la sécurité du patient

Ouagadougou, 16 oct. 2025 (AIB) -Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), en partenariat avec la Société d’anesthésie, de réanimation et de médecine d’urgence du Burkina (SARMUB), a magnifié jeudi, lors de la célébration de la Journée mondiale de l’anesthésie, le rôle « crucial » de l’anesthésiste dans la sécurité des patients.

« La célébration de la Journée mondiale de l’anesthésie (JMA) au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) est l’occasion de mettre en lumière le rôle essentiel de l’anesthésiste, professionnel discret mais incontournable, dans la sécurité, le confort et la qualité des soins prodigués à nos patients », a déclaré le Directeur général (DG) du CHU-B, Seydou Nombré.

Selon lui, l’anesthésie moderne a connu d’immenses progrès au fil des années, grâce aux innovations technologiques, à la formation continue et à l’engagement des équipes médicales et paramédicales et qu’au-delà de la technique, c’est l’expertise, la vigilance et l’humanité de l’anesthésiste qui garantissent la sécurité et la sérénité de chaque intervention chirurgicale.

M. Nombré s’exprimait jeudi au CHU-B de Ouagadougou, lors de la célébration de la JMA, placée cette année sous le thème : « L’anesthésiologie dans les situations d’urgence sanitaire ».

Il a par ailleurs précisé que cette journée serait marquée par des conférences, des échanges et des partages d’expériences, qui permettront de renforcer les connaissances, d’innover dans les pratiques et de continuer à offrir des soins de qualité aux patients.

« Je remercie toutes les équipes qui ont contribué à l’organisation de cette journée et j’invite tout le personnel du CHU à participer activement aux échanges. Continuons ensemble à placer la sécurité du patient et l’excellence des soins au cœur de nos missions », a-t-il soutenu.

Le chef du service d’anesthésie-réanimation du CHU-B, Dr Idriss Traoré, a pour sa part souligné que cette célébration constitue une opportunité pour réfléchir aux perspectives, à l’historique, aux forces et aux faiblesses de la spécialité, en vue d’améliorer la pratique de l’anesthésie au Burkina Faso.

Selon lui, l’anesthésie est une discipline transversale, car elle intervient aussi bien en chirurgie qu’en radiologie ou en radiothérapie, et permet au patient de ne pas souffrir, afin que les interventions se déroulent dans de bonnes conditions.

« L’anesthésie consiste à soulager le malade avant, pendant et après l’intervention », a rappelé Dr Traoré.

Il convient de noter que la Journée mondiale de l’anesthésie est célébrée chaque 16 octobre au Burkina et dans le monde entier.

Agence d’Information du Burkina

NO/ATA