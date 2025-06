BURKINA-SANTE-HOPITAL-BOGODOGO

Burkina : L’hôpital Bogodogo sauve une femme enceinte de quintuplés suite à des complications

Ouagadougou, 17 juin 2025 (AIB)- Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) a sauvé dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin 2025, une femme enceinte de quintuplés de 7 mois, suite à des complications de l’hypertension artérielle.

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin 2025, une équipe de garde de la maternité du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) a sauvé une mère et ses 5 bébés suite à une crise d’éclampsie encore appelée tension artérielle très élevée par césarienne à 7 mois de grossesse environ.

Arrivée inconsciente, la femme âgée de 33 ans a bénéficié d’une prise en charge d’urgence appropriée dans le cadre de la gratuité des soins.

Après l’intervention chirurgicale, la patiente et ses quintuplés dont 3 filles et 2 garçons se portent bien selon l’équipe de garde.

Le chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction du CHU-B, Pr Charlemagne Ouédraogo a félicité toute l’équipe de garde pour leur professionnalisme dans la prise en charge rapide de la mère qui était dans une urgence absolue.

Pr Ouédraogo a par ailleurs invité toutes les femmes enceintes à se faire suivre dans les centres de santé.

Agence d’information du Burkina

