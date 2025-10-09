Burkina- Presse-Revue

Burkina : L’hommage du Premier ministre burkinabè aux tirailleurs sénégalais, les échanges avec la communauté burkinabè au Sénégal en marge du Forum Invest in Sénégal, la fraude fiscale et blanchiment de capitaux à Ouagadougou et la victoire des Etalons sur les Leones Stars de la Sierra Leone font la Une des quotidiens

« Jean Emmanuel OUEDRAOGO rend hommage aux Tirailleurs sénégalais » titre Sidawaya dans ces colonnes. Selon le journal de tous les Burkinabè, le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a visité le site du massacre de Thiaroye, ce mardi 7 octobre 2025, en compagnie de ses homologues sénégalais et nigérien, Ousmane Sonko et Ali Lamine Zeine. À travers cette visite sur ce site historique, il a pu honorer la mémoire des tirailleurs africains tombés sous les balles coloniales.

Dans un autre registre, le quotidien privé Le Pays ajoute qu’en marge de sa participation au forum Invest In Sénégal 2025, le Premier ministre a échangé avec la diaspora burkinabè établie au Sénégal, mardi 7 octobre 2025 à la résidence de l’ambassadeur du Burkina Faso à Dakar. Le confrère précise que la communauté a réaffirmé son soutien aux autorités pour les acquis engrangés dans tous les domaines et surtout dans la lutte contre le terrorisme. Le journal ajoute que le Premier ministre à rappeler le rôle de stratégique de la diaspora dans la construction du Burkina Faso souverain, prospéré et uni. Autre fait marquant, le quotidien titre qu’il y a Plus de 60 tonnes d’engrais illégalement importées, saisies et deux réseaux démantelés pour fraudes fiscales et blanchiment de capitaux.

L’Observateur Paalga précise que « S’agissant du premier groupe, ses membres, des dirigeants d’une société qui voulaient échapper au paiement des impôts et droits de leurs employés, ont procédé à la création d’une nouvelle société, et s’apprêtaient à la mise en liquidation de l’ancienne et ce, en violation des procédures en la matière, eu égard aux énormes dettes fiscales estimées à plus de 275 000 000 FCFA au titre des impôts et cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Autre fait marquant de l’actualités, « les Etalons se rapprochent des bagarres » Titre l’EXPRESS du Faso. Le quotidien Bobolais écrit que dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires 2026, les Etalons du Burkina Faso étaient en déplacement à Monrovia Leone. SIDWAYA appuie que « Les Burkinabè ont obligé les Sierra Léonais à s’incliner pour la première fois. Un coup de tête de Mohamed Zoungrana (42e) minutes a suffi pour cela, dans une première mi-temps difficile pour les Etalons » Le doyen des Quotidien Burkinabè a conclu que « les Etalons, peuvent continuer à y croire grâce à ce succès arraché avec courage et solidarité, le rêve mondialiste reste plus que jamais permis »

Agence d’information du Burkina