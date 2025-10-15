Burkina : L’exposition « Thomas Sankara, le retour » ouverte jusqu’à fin décembre pour s’imprégner de la vie du révolutionnaire

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB)-Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a inauguré, ce 15 octobre 2025, l’exposition « Thomas Sankara, le retour », afin de permettre aux visiteurs du Musée national de s’imprégner, jusqu’à fin décembre, des différents pans de la vie de celui qui s’est sacrifié pour l’épanouissement du Burkina Faso et de l’Afrique.

Le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao, a expliqué que l’exposition « Thomas Sankara, le retour » propose des zones thématiques retraçant la vie, la pensée et les idéaux de Sankara, et permet non seulement de contempler le passé, mais aussi d’interroger le présent.

Il a décrit cette exposition comme un acte de préservation de la mémoire et un pont entre les générations, destiné à faire revivre l’idéal sankariste dans le quotidien des citoyens.

Le ministre Pingdwendé Ouédraogo a souligné que la figure de Thomas Isidore Noël Sankara continue d’inspirer les générations par sa vision de souveraineté nationale, de justice sociale, d’intégrité et de responsabilité citoyenne.

« L’histoire retient de lui une parole lucide, une vision claire et une foi inébranlable en la capacité des peuples africains à se prendre en main et à décider de leur propre destin. À travers cette exposition, nous nous inscrivons dans une démarche patrimoniale et éducative de grande portée », a déclaré le ministre.

Il a insisté sur le rôle patrimonial et éducatif du musée comme espace de mémoire et de transmission, destiné à éveiller les consciences de la jeunesse autour des principes fondateurs de la Révolution.

L’exposition est aussi une invitation à la jeunesse à incarner les valeurs de travail, de solidarité et de patriotisme, et à promouvoir un Burkina Faso fidèle à ses racines et à ses idéaux révolutionnaires, a ajouté Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

L’exposition « Thomas Sankara, le retour » restera ouverte jusqu’à fin décembre 2025 au Musée national, qui se veut plus que jamais un lieu de mémoire, d’éducation intergénérationnelle et de valorisation du patrimoine culturel et historique.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du député de la CEDEAO, le Sénégalais Guy Marius Sagna, des compagnons de Thomas Sankara et de nombreux panafricanistes venus pour l’occasion.

Le capitaine Thomas Sankara, durant ses quatre années à la tête du pays, avait engagé le Burkina Faso sur la voie d’un développement endogène et durable. Sa marche fut brutalement interrompue le 15 octobre 1987 par un coup d’État au cours duquel lui et douze de ses compagnons furent froidement assassinés, avant que son ancien collaborateur, le capitaine Blaise Compaoré, ne s’empare du pouvoir.

Le Capitaine Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022 s’emploie au quotidien à le réhabiliter et a aussi engagé les Burkinabè sur le chemin d’une Révolution progressiste populaire depuis avril 2025.

