Burkina-Mines-Transfert-Actifs

Burkina : L’Etat transfère les actifs miniers de plusieurs entreprises à la Société de participation minière du Burkina

Ouagadougou, 11 juin 2025 (AIB)- Le gouvernement burkinabè a annoncé mercredi lors du Conseil des ministres, le transfert des anciens actifs miniers de plusieurs entreprises à la Société de participation minière du Burkina (SOPAMIB) pour une exploitation optimale au bénéfice des populations.

« Le Conseil a adopté un décret portant transfert des anciens actifs miniers de Wahgnion Gold SA, SEMAFO Boungou SA, Ressources Ferké SARL, Gryphon Minerals Burkina Faso SARL et Lilium Mining services Burkina Faso SARL à la Société de participation minière du Burkina (SOPAMIB) », indique le rapport du Conseil des ministres de ce mercredi 11 juin 2025.

Selon le document, l’Etat burkinabè a acquis le 24 août 2024 par cession directe, d’actions et de parts sociales auprès des sociétés Endeavour Mining et Lilium Mining, les anciens actifs miniers détenus par ces sociétés minières d’exploitation et de recherche.

« Cette acquisition s’inscrit dans la politique d’appropriation souveraine des ressources minières par l’Etat aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations », poursuit-il.

La note précise que ce transfert est conformément à la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

NO/BPP/AS