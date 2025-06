BURKINA-CULTURE-ESPACE-MORENE-ANNIVERSAIRE

Burkina : L’espace Morène fête ses noces d’Etain au service du rayonnement culturel national

Ouagadougou, 20 juin 2025 (AIB)-Le directeur général de l’espace Morène, Basile Bationo, a ouvert, vendredi, les 72 heures marquant les 10 années d’existence dudit espace, qui œuvre dans la promotion des mets locaux, du tourisme burkinabè et de la culture Burkinabè.

« Les dix ans d’existence ont été pour nous une grande contribution pour la promotion de la gastronomie du Burkina, l’accompagnement du tourisme culturel dans la vision du gouvernement dans son rôle de développement du tourisme », a indiqué le directeur général de l’espace Morène, Basile Bationo.

Selon lui, c’est aussi un grand apport dans l’insertion socio-professionnelle des jeunes à travers la création d’emplois directs et indirects au Burkina Faso.

M. Bationo, s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors du lancement des 72 heures célébrant les 10 années d’existence de l’espace Morène.

« Dix ans d’existence nous amène aujourd’hui à nous adapter au contexte actuel afin de donner un visage nouveau à notre espace et vous rassurer que nous ne sommes qu’au début de nos travaux dans le but de satisfaire notre clientèle », a ajouté le directeur général.

Le coordonnateur du Salon des métiers du secteur informel (SMSI), Sosthène P. Ouédraogo, par ailleurs co-parrain de la cérémonie, s’est réjoui que sa structure soit associée à la célébration et a affirmé que l’activité constitue une opportunité pour la relance économique de l’espace Morène.

« Vous savez bien que 10 ans d’expérience, cela vaut la peine. De 2015 à 2025, nous avions eu des troubles sécuritaires, sanitaires et politiques et cela n’a pas permis à n’importe quelle entreprise de résister à cette période », a-t-il soutenu.

Sosthène Ouédraogo a poursuivi que ce sont des activités sociales qui ne nécessitent pas assez de moyens, mais qui regroupent des jeunes qui gagnent leur vie.

Le coordonnateur du SMSI a également invité les autorités à soutenir les espaces Morène pour atteindre les objectifs probants dans les années à venir.

« Nous sommes dans la résilience et cette résilience, sans les activités culturelles, sans la survie de ces espaces et la promotion de ces espaces, des entreprises parallèles, des activités connexes avec les différents espaces, doivent survivre et promouvoir leurs œuvres », a précisé Sosthène Ouédraogo.

Le consultant, Daniel Dan Hien, a présenté une communication sur l’Espace Morène, un lever innovant pour le tourisme culturel au Burkina Faso.

Il a expliqué que l’espace Morène est né d’un double constat lié à la faible valorisation des patrimoines locaux dans l’offre touristique national et au besoin croissant d’espaces vivants alliant restauration, création artistique, mémoire et lien communautaire.

« Cet espace se veut une réponse innovante aux défis du développement culturel territorial et du tourisme durable au Burkina Faso », a-t-il dit.

Concernant la valorisation des mets locaux, Daniel Da Hien, a ajouté que l’espace présente à sa clientèle, des produits traditionnels comme le tô, le riz gras, les feuilles, le dolo et les chenilles et forme des cuisiniers comme des ambassadeurs culturels.

En matière de perspectives, il a fait cas de la réplicabilité, du renforcement des acteurs et le plaidoyer comme une bonne pratique à intégrer dans les politiques publiques culturelles et touristiques.

A ses dires, l’espace Morène s’impose comme un espace de référence et innovant , de savoir-faire local et de créativité contemporaine au Burkina Faso.

« En alliant gastronomie patrimoniale , expression artistique et inclusion sociale, l’espace Morène offre une expérience unique, ancrée dans les réalités locales mais ouvert au monde », a assuré le communicateur.

Les activités marquant le 10e anniversaire de l’espace Morène sont prévues du 20 au 22 juin 2025 au sein dudit espace.

Conférence, expositions-ventes et animations artistiques, entres-autres, sont au programme des activités.

Agence d’information du Burkina

HB/no/bz