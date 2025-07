BURKINA–RENFORCEMENT–LIENS–FRATERNITÉ–RESSORTISSANTS–RÉGION–SIRBA

Burkina : Les ressortissants de la région de la Sirba renforcent leurs liens de fraternité à travers une rencontre d’échanges

Ouagadougou, 12 juillet 2025 (AIB) – Les filles et fils de la région de la Sirba ont tenu, samedi à Ouagadougou, une rencontre d’échanges visant à renforcer leurs liens de fraternité, de solidarité, de cohésion sociale et à engager une réflexion collective sur leur contribution au développement de la Sirba, dans un contexte de résilience.

Selon l’initiateur de cette rencontre, Mohamed Panguema Sogli, suite à l’érection des provinces de la Gnagna et de la Komondjari en région, il était opportun pour les ressortissants de s’unir pour parler d’une même voix et réfléchir à la manière de poser les bases du développement futur de leur région, la Sirba.

« Si j’ai initié cette rencontre, c’est pour exprimer mon vœu le plus ardent : voir, nous les fils et filles des provinces de la Gnagna et de la Komondjari, dépasser enfin nos différences, nos rancunes et nos rivalités stériles », a-t-il déclaré.

Pour M. Sogli, l’heure n’est plus aux divisions, mais plutôt au rassemblement, à l’union pour l’intérêt supérieur de leur région, confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires.

« Il est temps que nous ayons l’intelligence de nous écouter et la sagesse de nous élever au-dessus de nos égos. Parce qu’au bout du chemin, il y a une région à construire, une région à réconcilier, une collectivité à faire exister et à faire rayonner », a-t-il lancé.

Mohamed Panguema Sogli a par ailleurs exhorté ses frères et sœurs à se départir des sabotages, des intrigues et des jalousies mal placées, car, dit-il, « celui qui aime la région de la Sirba n’a plus le droit d’être dans les calculs destructeurs ».

Les participants ont, pour leur part, exprimé leur joie de voir la création de la région de la Sirba, regroupant les provinces de la Gnagna et de la Komondjari. Ils ont également salué l’initiative de M. Sogli et ont exprimé leur adhésion totale à sa vision.

Jérôme Tindano, ressortissant de la Sirba, a salué la décision gouvernementale d’ériger les deux provinces, à savoir la Gnagna et la Komondjari, en région.

Pour lui, il appartient désormais aux filles et fils de la Sirba de s’unir pour faire en sorte que cette décision du gouvernement se traduise en actes concrets, afin de voir très bientôt la région de la Sirba devenir un eldorado envié de tous.

À l’issue de cette rencontre d’échanges, un comité sera mis en place pour rédiger un mémorandum sur la vision et les attentes des populations de la région de la Sirba.

Agence d’information du Burkina

