Burkina : Les premiers responsables du ministère de l’Economie et des finances en excursion au musée national

Ouagadougou, 20 mai 2025 (AIB)- Le ministre de l’Economie et des finances, Aboubakar Nacanabo et ses proches collaborateurs ont visité mardi, au musée national, les expositions sur la cuisine traditionnelle et sur les masques ainsi que les habitats traditionnels du Faso.

« En visitant ce haut lieu de mémoire et d’identité, je mesure pleinement l’importance capitale de la culture dans le développement harmonieux et durable de notre nation. La culture au même titre que l’économie est un socle de résilience et de progrès », a écrit le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo dans le livre d’or à l’issue de la visite.

Le ministre Aboubakar Nacanabo et ses collaborateurs ont visité l’exposition temporaire sur la cuisine traditionnelle. Cette exposition met en exergue tout le mobilier de la cuisine traditionnelle qui entre dans le processus de préparation, de conservation et de consommation du repas.

Ils ont également visité les différents habitats traditionnels de 10 groupes ethniques du Burkina Faso, l’exposition permanente sur les masques et les instruments traditionnels de musique.

« Nous avons pu voir des masques, des instruments de musique, qui montrent que notre culture est très riche et notre patrimoine culturel mérite d’être valorisé. Nous sommes convaincus qu’en valorisant le patrimoine culturel, nous travaillons à un essor économique certain», a soutenu Aboubakar Nacanabo.

Pour lui, il est grand temps que chaque Burkinabè s’engage dans la valorisation réelle du patrimoine culturel burkinabè.

« Les pays qui ont pu se développer, sont des pays qui se sont appuyés sur leur patrimoine culturel, matériel ou immatériel », a ajouté le ministre.

Selon le ministre, cette visite s’inscrivant dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine burkinabè leur permettre de se replonger dans l’histoire du pays, d’interroger la mémoire collective pour mieux valoriser la culture burkinabè.

Il a invité ses collaborateurs à venir en famille, visiter le musée national pour mieux découvrir l’histoire du pays.

Le Directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao a indiqué que cette visite du ministre de l’économie et ses collaborateurs les encourage dans leur élan de faire du musée national un lieu attractif qui pourrait participer au développement socio-économique du pays.

Agence d’Information du Burkina

