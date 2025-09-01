Burkina-ALT-Homosexualité-Incrimination

Burkina : Les pratiques homosexuelles et assimilées désormais punies par la loi

Ouagadougou, 1er sept. 2025 (AIB) – Les pratiques homosexuelles et assimilées seront désormais punies par la loi d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende, selon le nouveau Code des personnes et de la famille adopté lundi par l’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso.

Toute personne auteure de pratiques homosexuelles et assimilées commises sur le territoire burkinabè risque une peine d’emprisonnement allant de 2 à 5 ans et une amende.

Selon le ministre en charge de la Justice, Rodrigue Bayala, en cas de récidive, si la personne n’est pas de nationalité burkinabè, « elle va être purement et simplement expulsée du pays ».

L’adoption de cette disposition constitue une innovation majeure, car aucun texte n’incriminait jusque-là les pratiques homosexuelles au Burkina Faso, a souligné le ministre.

Agence d’information du Burkina

YOS/dnk